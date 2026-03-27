Một người dân ở A Lưới giao nộp cá thể Cù lần quý hiếm cho lực lượng công an

Anh Phạm Xuân Cường giao nộp cá thể Cù lần cho Công an xã A Lưới 3

Theo đó, vào sáng sớm 27/3, trong lúc ra thăm chuồng gà của gia đình, anh Phạm Xuân Cường (sinh năm 2004, trú thôn Phú Xuân, xã A Lưới 3) phát hiện một cá thể động vật có ngoại hình lạ, mắt to, di chuyển chậm. Nhận ra đây là loài Cù lần quý hiếm, anh Cường đã liên hệ với cơ quan chức năng, đồng thời đem cá thể này đến trụ sở Công an xã A Lưới 3 để trình báo, giao nộp ngay trong ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã A Lưới 3 đã lập hồ sơ, phối hợp Hạt Kiểm lâm A Lưới thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định. Qua kiểm tra sơ bộ, cá thể Cù lần có sức khỏe ổn định, không bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất thủ tục để sớm thả cá thể này về môi trường tự nhiên.

Công an xã A Lưới 3 biểu dương tinh thần tự giác, ý thức bảo vệ động vật hoang dã của anh Phạm Xuân Cường. Hành động này không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn là tấm gương cho cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc kiểm lâm gần nhất để được xử lý kịp thời, tránh vi phạm pháp luật.