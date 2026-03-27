Một người dân ở A Lưới giao nộp cá thể Cù lần quý hiếm cho lực lượng công an

HNN.VN - Ngày 28/3, Công an TP. Huế cho biết đã tiếp nhận một cá thể Cù lần (Slow Loris) - loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm từ người dân.

 Anh Phạm Xuân Cường giao nộp cá thể Cù lần cho Công an xã A Lưới 3

Theo đó, vào sáng sớm 27/3, trong lúc ra thăm chuồng gà của gia đình, anh Phạm Xuân Cường (sinh năm 2004, trú thôn Phú Xuân, xã A Lưới 3) phát hiện một cá thể động vật có ngoại hình lạ, mắt to, di chuyển chậm. Nhận ra đây là loài Cù lần quý hiếm, anh Cường đã liên hệ với cơ quan chức năng, đồng thời đem cá thể này đến trụ sở Công an xã A Lưới 3 để trình báo, giao nộp ngay trong ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã A Lưới 3 đã lập hồ sơ, phối hợp Hạt Kiểm lâm A Lưới thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định. Qua kiểm tra sơ bộ, cá thể lần có sức khỏe ổn định, không bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất thủ tục để sớm thả cá thể này về môi trường tự nhiên.

Công an xã A Lưới 3 biểu dương tinh thần tự giác, ý thức bảo vệ động vật hoang dã của anh Phạm Xuân Cường. Hành động này không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn là tấm gương cho cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc kiểm lâm gần nhất để được xử lý kịp thời, tránh vi phạm pháp luật.

Minh Nguyên
Tạo môi trường kết nối cộng đồng khởi nghiệp Huế

Tối 27/3, Câu lạc bộ Khởi nghiệp Huế trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2023 - 2025 và chuyển giao ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới. Đến dự có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nhân, startup và các thành viên câu lạc bộ.

Doanh nghiệp tìm giải pháp thích ứng trong giai đoạn mới

Chiều 27/3, hơn 150 doanh nhân, Doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố tham gia tọa đàm “Kinh tế - chính sách Việt Nam trong bối cảnh mới: Giải pháp đối với doanh nghiệp”, qua đó cập nhật xu hướng kinh tế và tìm giải pháp thích ứng trong giai đoạn mới.

