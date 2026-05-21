Thanh Thủy khai thác thế mạnh du lịch

Xem thư pháp tại chợ đêm Cầu ngói Thanh Toàn

Tín hiệu vui

Hòa vào dòng người trẩy hội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, chúng tôi chứng kiến một lượng khách rất lớn đổ về Cầu ngói Thanh Toàn. Đến đây, du khách được hòa mình vào nhịp sống nông thôn dân dã khi thưởng thức những món ăn chân quê, mộc mạc; trải nghiệm, tham quan các nghề, nông cụ truyền thống của nông dân. Du khách còn được mua sắm những sản vật của người dân bản địa dịp cuối tuần.

Anh Trịnh Boy ở phường Phú Xuân tâm sự: “Cuối tuần, tôi thường đưa gia đình về Cầu ngói Thanh Toàn để tham quan. Các thành viên trong gia đình, nhất là con trẻ, rất thích không khí mua bán, ăn uống về đêm, các trò chơi dân gian và chương trình văn nghệ tại đây. Mong muốn của gia đình tôi là chợ đêm Cầu ngói Thanh Toàn tiếp tục phát huy, đa dạng thêm nhiều sản phẩm địa phương phục vụ nhu cầu mua sắm, thưởng thức của du khách”.

Theo ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy, vài năm trở lại đây, du lịch ở Thanh Thủy được quan tâm đầu tư khai thác, thu hút lượng du khách đến Cầu ngói Thanh Toàn ngày càng đông, nhất là các dịp cuối tuần. Ngoài mua bán, du khách còn có thể thưởng thức ẩm thực Huế, nghe các tiết mục biểu diễn và cảm nhận nhịp sống về đêm khá bình dị của Thanh Thủy. Hiện chợ đêm Cầu ngói tạo việc làm cho hơn 110 hộ dân, giúp nhiều gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Những gian hàng sản phẩm truyền thống hay OCOP cũng thu hút khá đông người tham quan, mua sắm. “Chỉ tính riêng trong dịp 30/4 - 1/5 mới đây, chợ đêm Cầu ngói Thanh Toàn thu hút gần 13 ngàn lượt khách, doanh thu khoảng 500 triệu đồng”, Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy Nguyễn Văn Khang thông tin.

Đa dạng dịch vụ

Thanh Thủy là vùng đất giàu giá trị lịch sử - văn hóa đang được khai thác để đầu tư phát triển du lịch. Trên địa bàn phường hiện có 8 di tích, trong đó 4 di tích cấp quốc gia như Cầu ngói Thanh Toàn, Phủ thờ Tôn Thất Thuyết, Đình làng Vân Thê, Đình và chùa Thủy Dương; cùng 4 di tích cấp thành phố.

Đến Thanh Thủy, du khách không chỉ thưởng thức, trải nghiệm những sản vật dân dã, nghề nông truyền thống của người dân bản địa, mà còn kết hợp tham quan các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn phường. Tận dụng lợi thế này, người dân đang tổ chức thêm nhiều dịch vụ kinh doanh, nhất là các sản phẩm, nông sản địa phương phục vụ nhu cầu mua sắm, làm quà lưu niệm cho du khách.

Để phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, địa phương quan tâm công tác trùng tu, bảo tồn di sản kết hợp truyền thông để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về giá trị của di sản trên địa bàn.

Không chỉ dừng lại ở bảo tồn, Thanh Thủy còn tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động lễ hội, trở thành điểm đến hưởng ứng các kỳ Festival Huế và nay là Festival Bốn mùa, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Khang, giai đoạn 2025 - 2030, Thanh Thủy sẽ tiếp tục chú trọng phát triển đồng bộ các lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể thao và xây dựng nếp sống văn minh. Công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc xây dựng môi trường sống văn hóa, hiện đại.

Những chuyển biến ấy cho thấy địa phương này đang đi đúng hướng của một đô thị ven đô, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.