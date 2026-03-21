Gần 150 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại A Lưới 1

Trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt trong khuôn khổ chương trình

Chương trình được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ban Tổ chức đã trao tặng 30 suất học bổng (500 nghìn đồng/suất) cho học sinh vượt khó học tốt và 100 suất quà gồm túi thuốc an sinh, tiền mặt (200 nghìn đồng/suất) cho các hộ dân khó khăn.

Các công trình, phần việc thanh niên cũng được triển khai đồng bộ như: trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 20 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ khó khăn trị giá 10 triệu đồng; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”; tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường… Tổng giá trị các công trình, phần việc trong chương trình đạt gần 150 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập của người dân và học sinh trên địa bàn xã A Lưới 1.

Đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh UBND TP. Huế cho biết, chương trình được tổ chức nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và 51 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026).