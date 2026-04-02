Chắp cánh những ước mơ vùng cao

Chắp cánh cho những ước mơ vùng cao bằng ý chí vươn lên và tinh thần thượng võ

Gieo mầm

Hai tiếng lái xe băng qua những cung đường đèo dốc để tìm đến những trường học vùng cao. Hành trình này đã được anh Lộc theo đuổi suốt gần một phần tư thế kỷ. Xuyên suốt hành trình, chúng tôi được anh Lộc kể về những kỷ niệm đáng nhớ cùng những chuyến tuyển sinh đầu tiên ở vùng đất này.

Đó là những ngày đường sá còn cách trở, nhiều bản làng còn chưa có điện, việc tiếp cận các em nhỏ gần như chỉ trông chờ vào sự giới thiệu của nhà trường và chính quyền địa phương. “Có em đi chân đất, quần áo còn lấm lem, gầy gò, nhưng khi vào bài kiểm tra thì như được lột xác hoàn toàn, nhanh nhẹn và dẻo dai”, anh Lộc nhớ lại.

Chính từ những ký ức tưởng chừng giản dị ấy đã gieo trong anh niềm tin, rằng ở nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này, vẫn luôn có những “hạt giống” đặc biệt, chỉ cần được phát hiện và “ươm mầm” đúng cách, sẽ có ngày vươn mình tỏa sáng.

Điểm dừng chân hôm ấy của anh Lộc là Trường Tiểu học Nhâm, xã A Lưới 2 - nơi học tập của nhiều em nhỏ dân tộc thiểu số Tà Ôi và Pa Cô. Sau ít phút giới thiệu ngắn gọn, anh Lộc cùng các thành viên của đoàn bắt tay ngay vào bài kiểm tra thể chất cơ bản. Lanh lẹ như những chú sóc rừng, nhiều em lần lượt vượt qua các bài kiểm tra sức bền, bật xa… bước đầu bộc lộ những tố chất phù hợp với bộ môn võ thuật.

Em Lê Viên Diễm Hồng, học sinh Trường Tiểu học Nhâm chia sẻ: “Hôm nay có các thầy, anh chị lên dạy, hướng dẫn cho chúng em những buổi tập đầu tiên, em cảm thấy rất vui và tự hào. Em mong muốn sau này cũng được giống như các anh chị”.

“Đa số các em ở đây đều bộc lộ những tố chất vượt trội về thể lực ngay từ khi còn nhỏ. Nếu các em được chọn để đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp thì sẽ rất tốt cho các em cũng như cả gia đình. Về với miền xuôi, các em không chỉ được tạo điều kiện ăn ở, tập luyện, học văn hóa đầy đủ mà còn có cơ hội tham gia những sân chơi lớn, đem về thành tích cho quê hương, đất nước” - bà Lê Thị Hồng Hội, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhâm kỳ vọng.

Thể thao giúp các em lớn lên

Đi cùng đoàn chúng tôi trong chuyến trở lại thăm vùng cao A Lưới lần này có vận động viên người Pa Cô Hồ Thị Hạ - HCV Karate Đông Nam Á năm 2018. Cũng trong khoảng thời gian này, em xuất sắc giành HCĐ nội dung kumite cá nhân nữ hạng cân 59kg tại Giải vô địch trẻ karatedo châu Á - 2018, tổ chức tại Nhật Bản. Hạ nói, nếu không có cơ hội được tiếp cận với võ thuật từ những lần tuyển sinh của thầy Lê Văn Lộc, có lẽ cuộc đời em đã rẽ theo một hướng rất khác. “Em luôn biết ơn thầy Lộc và ngành thể thao đã tạo điều kiện để em có cơ hội được học tập, rèn luyện và thi đấu. Nhờ đó, em mới có được ngày hôm nay”, Hạ chia sẻ.

Từ một cô bé rụt rè, thiếu tự tin, thể thao đã giúp Hạ thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần, mở ra những cánh cửa mới mà trước đây em chưa từng nghĩ tới. Ông Đinh Văn Bảo - hàng xóm của gia đình em Hồ Thị Hạ chia sẻ: “Sau mỗi chuyến thi đấu xa nhà, Hạ lại về thăm gia đình và bà con thôn bản. Chúng tôi vui mừng khi thấy Hạ chững chạc hơn từng ngày”.

Tự hào cũng là cảm xúc của ông Hồ Đức Hằng khi kể về cô con gái nhỏ trên hành trình nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ của mình. Nhớ lại những ngày bịn rịn tiễn biệt con gái theo thầy Lộc về miền xuôi, ông Hằng không giấu được xúc động: “Thương con phải xa nhà, nhưng đó là cơ hội để con thay đổi cuộc đời. Giờ nhìn lại thấy con trưởng thành, đem về thành tích cho quê hương, phát triển bản thân, gia đình rất mừng”.

Với Hạ, tấm huy chương đầu tiên của mùa hè năm 2018 không chỉ là thành tích, mà còn là dấu mốc khẳng định con đường em đã lựa chọn là đúng đắn.

Niềm tin ở vùng cao A Lưới

Tính từ năm 2014 đến nay, chỉ riêng trong bộ môn thi đấu Karate, các vận động viên vùng cao thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số như Tà Ôi, Pa Cô đã mang về hơn 40 huy chương các loại, trong đó có 17 huy chương vàng danh giá tại các sân chơi Đông Nam Á và châu Á. “Chúng tôi tiếp tục quan tâm đầu tư có trọng tâm cho lực lượng vận động viên này để từng bước hướng tới phát triển bộ môn Karate bền vững trong thời gian tới”, ông Hà Xuân Bình - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Huế chia sẻ.

Rời xa bản làng, những con đường gồ ghề để đi đến những chân trời mới bằng đôi cánh của thể thao, những tấm huy chương của các VĐV Hồ Thị Hoài Tành, Hồ Thị Hạ hôm nay là niềm tin của các em nhỏ khác tại vùng cao A Lưới. Đó là những tấm gương giúp các em hiểu rằng: Chỉ cần có ý chí và sự đồng hành, mọi con đường dù khó khăn, gập ghềnh đều có thể dẫn tới vinh quang, để những ước mơ vùng cao được chắp cánh, bay xa cùng những mầm non tương lai đất nước.