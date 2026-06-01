  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 08/06/2026 14:37

Quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 29/2026/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia (Quy chế).

Từ nguồn tài nguyên số đến động lực phát triển mớiTrao 36 giải cá nhân tại Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Hue-S năm 2026"Cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Trang chủ dịch vụ công trực tuyến quốc gia. (Ảnh chụp màn hình) 

Quy chế quy định các danh mục dữ liệu dùng chung của Cổng Dịch vụ công quốc gia được kết nối, chia sẻ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính gồm: Danh mục thủ tục hành chính; danh mục dịch vụ công trực tuyến; danh mục cơ quan; danh mục đơn vị hành chính; danh mục ngành, lĩnh vực; danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính; danh mục tài khoản của đơn vị Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại; danh mục các khoản thu nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước; danh mục ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; các danh mục khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quy chế quy định các loại thông tin cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quyết định công bố thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật liên quan; thông tin hướng dẫn, hỏi đáp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan...

Quy chế nêu rõ: Việc quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giao dịch điện tử, an ninh mạng, an ninh thông tin mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định khác có liên quan, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến được thông suốt, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả...

https://nhandan.vn/quan-ly-van-hanh-khai-thac-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-post967717.html?gidzl=cKDT9bJknoURNbGcM_3F89DMMY95_veZYbaCBHQbptcAMbvyHFoOBezKNY0JhfqXYLLSTcNudg8sKExA9G

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
khai thácCổngDịch vụ côngquốc gia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp Bộ Công an và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Dự kiến cơ sở dữ liệu quốc gia được vận hành trong tháng 12/2026, duy trì, hoàn thiện trong các năm tiếp theo.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Thanh Thủy khai thác thế mạnh du lịch

Chỉ tính riêng trong dịp 30/4 - 1/5 mới đây, chợ đêm Cầu ngói Thanh Toàn thu hút gần 13 ngàn lượt khách, doanh thu khoảng 500 triệu đồng. Điều này cho thấy tiềm năng du lịch về đêm ở Thanh Thủy.

Thanh Thủy khai thác thế mạnh du lịch

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top