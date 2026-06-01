Trang chủ dịch vụ công trực tuyến quốc gia. (Ảnh chụp màn hình)

Quy chế quy định các danh mục dữ liệu dùng chung của Cổng Dịch vụ công quốc gia được kết nối, chia sẻ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính gồm: Danh mục thủ tục hành chính; danh mục dịch vụ công trực tuyến; danh mục cơ quan; danh mục đơn vị hành chính; danh mục ngành, lĩnh vực; danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính; danh mục tài khoản của đơn vị Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại; danh mục các khoản thu nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước; danh mục ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; các danh mục khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quy chế quy định các loại thông tin cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quyết định công bố thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật liên quan; thông tin hướng dẫn, hỏi đáp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan...

Quy chế nêu rõ: Việc quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giao dịch điện tử, an ninh mạng, an ninh thông tin mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định khác có liên quan, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến được thông suốt, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả...

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