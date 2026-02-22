Du lịch bội thu trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Hội đua thuyền trên sông Lô, tỉnh Tuyên Quang thu hút đông du khách. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Đến chiều mồng 6 Tết, nhiều điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội vẫn tấp nập khách. Tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, từ khu vực Khuê Văn Các, bia Tiến sĩ, khu điện thờ... đến không gian hồ Văn, nơi tổ chức Hội chữ Xuân Bính Ngọ, đều đông khách.

Chỉ trong ba ngày, từ mồng 4 đến hết mồng 6 Tết, khu di tích đón 260.000 lượt khách, đông nhất từ trước đến nay. Trong ngày mồng 5 Tết, Hoàng thành Thăng Long đón 35.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế.

Xác định Tết Nguyên đán là “mùa vàng” của hoạt động du lịch, các di tích, khu, điểm du lịch đều tăng cường trải nghiệm, tương tác và chiều sâu văn hóa qua giới thiệu sản phẩm làng nghề, di sản phi vật thể, kết hợp biểu diễn nghệ thuật truyền thống...

Đáng chú ý, từ ngày mồng 4 đến hết mồng 6 Tết, Thành phố Hà Nội miễn phí dịch vụ tham quan tại 17 di tích, điểm du lịch quan trọng, càng tăng sức hút với người dân, du khách, khiến một số di tích có thời điểm quá tải.

Anh Trương Việt Hùng (phường Kinh Bắc, Bắc Ninh) cho biết: “Tôi rất vui khi nhiều điểm du lịch tại Hà Nội miễn phí vé tham quan. Tuy nhiên, lượng khách vào một số thời điểm quá đông, công tác vệ sinh môi trường chưa bảo đảm”.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong chín ngày nghỉ Tết, thành phố đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4.870 tỷ đồng, tăng 40,2%. Tuy nhiên, việc miễn phí tham quan đòi hỏi các cơ quan chức năng phải chuẩn bị kịch bản kỹ lưỡng để bảo đảm chất lượng phục vụ.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tỉnh Ninh Bình đón hơn 2,37 triệu lượt khách, tăng 81,38% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 377.000 lượt, tăng 169,42%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 2.451 tỷ đồng, tăng 52,3%. Riêng Quần thể danh thắng Tràng An đón lượng khách tăng gần gấp đôi so với năm 2025. Các điểm như Tam Cốc-Bích Động, Vườn quốc gia Cúc Phương và không gian phố cổ Hoa Lư cũng thu hút đông du khách.

Tuy nhiên, lượng khách tăng đột biến gây áp lực hạ tầng, các tuyến giao thông vào khu du lịch trọng điểm thường xuyên bị quá tải trong những ngày cao điểm. Cùng với tình trạng thiếu chỗ đỗ xe, dịch vụ lưu trú cũng quá tải, chất lượng nhân lực du lịch chưa đồng đều...

Thực tế này đòi hỏi tỉnh Ninh Bình phải tiếp tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số để giữ vững đà tăng trưởng bền vững trong những mùa du lịch tiếp theo.

Các tỉnh miền núi phía bắc với cảnh quan hùng vĩ và văn hóa dân tộc đa dạng cũng thu hút đông du khách. Tỉnh Lào Cai đón 779.300 lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó 54.600 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu ước đạt 1.667 tỷ đồng. Tuy nhiên, những ngày cao điểm, lượng khách tập trung đông tại các địa bàn trọng điểm dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ; chất lượng dịch vụ ở một số nơi chưa đồng đều.

Tương tự, lượng khách đến tỉnh Tuyên Quang cũng tăng mạnh, ước đạt 252.090 lượt khách. Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 650 tỷ đồng. Trong những ngày đầu năm mới, các tuyến đường qua các xã Cán Tỷ, Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh… ghi nhận lưu lượng phương tiện lớn, nhiều thời điểm quá tải. Các điểm du lịch như dốc Thẩm Mã, sông Nho Quế, đèo Mã Pì Lèng tập trung đông du khách.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Quang, Phó Trưởng Công an xã Cán Tỷ cho biết, du khách dừng đỗ, chụp ảnh tại các điểm check-in khiến phương tiện ùn ứ, gây ách tắc cục bộ. Công an xã đã phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, nhắc nhở du khách không dừng, đỗ quá lâu. Nhờ đó, tình trạng ùn ứ được giải tỏa sau thời gian ngắn, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Tình trạng “cháy phòng” xảy ra tại nhiều cơ sở lưu trú ở các xã Đồng Văn, Mèo Vạc và thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú. Nhiều du khách phải ngủ ghép, nghỉ qua đêm trên xe ô-tô, thậm chí dựng lều tại các khu đất trống.

Trong dịp này, thành phố Huế đón hơn 523.000 lượt khách, tăng 245% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 1.121 tỷ đồng. Riêng khách quốc tế đạt hơn 249.000 lượt, chiếm gần một nửa tổng lượng khách. Nhiều khách sạn kín chỗ những ngày cao điểm. Nhiều du khách ở lại hai, ba ngày để tham quan di sản, thưởng thức ẩm thực và dạo bên sông Hương. Tuy vậy, lượng khách tăng mạnh khiến những hạn chế về hạ tầng du lịch bộc lộ: Các bãi đỗ xe tại một số di tích thường xuyên quá tải, nhiều xe du lịch phải dừng xa hoặc đỗ tạm tại các công viên, bãi cỏ ven đường.

Áp lực giao thông trong đô thị cũng gia tăng khiến các tuyến đường trung tâm và những cây cầu qua sông Hương thường xuyên ùn ứ. Nhiều hàng quán đóng cửa nghỉ Tết khiến một số đoàn khách gặp khó khăn tìm nơi ăn uống, nhất là buổi tối. Thành phố Hồ Chí Minh trong chín ngày nghỉ Tết đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 35%; doanh thu từ du lịch ước đạt 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9%. Ngành du lịch ghi nhận xu hướng “Tết Thành phố” - du khách vui chơi, trải nghiệm Tết qua các sản phẩm đặc trưng tại trung tâm, giúp tăng thời gian lưu trú và chi tiêu dịch vụ.

Tỉnh An Giang đón hơn 1,7 triệu lượt khách (tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025); trong đó gần 100.000 lượt khách quốc tế; công suất phòng bình quân đạt khoảng 80% trong dịp Tết.

Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái cho biết, các hoạt động du lịch được triển khai đồng bộ và sát với thực tế; an ninh trật tự, an toàn, an ninh biên giới được bảo đảm. Tại đặc khu Phú Quốc, lượng khách ước đạt 366.000 lượt, trong đó có hơn 92.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt 2.622 tỷ đồng.

Vào chiều mồng 3 Tết, đã xảy ra sự cố điện tại cáp treo Hòn Thơm (khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc), tuy nhiên, đơn vị vận hành đã nhanh chóng đưa du khách về lại bờ bằng cáp thủy lực và ca-nô, bảo đảm an toàn. Từ mồng 4 Tết, cáp treo hoạt động trở lại phục vụ du khách. Tại các điểm du lịch Núi Cấm, miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam nơi miễn phí tham quan, khách đến chiêm bái, vui chơi đông đúc.

https://nhandan.vn/du-lich-boi-thu-trong-ky-nghi-tet-nguyen-dan-post944250.html