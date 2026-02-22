Doanh thu du lịch dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng 350% so với cùng kỳ

Khách hào hứng hái lộc đầu xuân

Cụ thể, trong 9 ngày, từ ngày 14/2 đến ngày 22/2/2026 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày mùng 6 tết Nguyên đán Bính Ngọ), tổng lượng khách đến thành phố Huế ước đạt hơn 523.600 lượt, tăng 245% so với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 249.260 lượt khách, tăng 219% so với cùng kỳ, khách nội địa ước đạt hơn 274.370 lượt, tăng 273% so với cùng kỳ).

Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.121 tỷ đồng, tăng 350% so với cùng kỳ. Khách lưu trú ước đạt 113.632 lượt, tăng 58% so với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 54.190 lượt, tăng 38% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt gần 59.440 lượt khách, tăng 81% so với cùng kỳ). Công suất sử dụng phòng lưu trú ước đạt 78%.

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết Nguyên đán (mùng 6 Tết, tức là ngày 22/2/2026), tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế ước đạt 39.690 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 20.240 lượt, khách nội địa ước đạt gần 19.450 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 83 tỷ đồng. Số lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt gần 7.940 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 4.130 lượt, khách nội địa ước đạt 3.810 lượt khách. Công suất sử dụng phòng lưu trú ước đạt 67%.