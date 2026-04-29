Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và lực lượng vũ trang Việt Nam thân thiện, trách nhiệm tới cộng đồng quốc tế.

Trước đó, thông qua cuộc làm việc trực tuyến giữa Tổ công tác Gìn giữ hòa bình Bộ Quốc phòng và Tổ công tác Gìn giữ hòa bình Bộ Công an tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (Phái bộ), hai lực lượng đã thống nhất các nội dung phối hợp cụ thể, sát với đặc thù địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tá Phạm Văn Đoàn dẫn đầu đã cơ động từ Thủ đô Juba tới Bentiu để trực tiếp làm việc, phối hợp cùng lực lượng Bộ Quốc phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại Phân khu bắc. Đồng thời, Thiếu tá Trần Viết Cường, Chỉ huy trưởng lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ, cũng cơ động từ Malakal về Bentiu để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và phối hợp triển khai các hoạt động trên thực địa.

Các hoạt động triển khai trên thực địa đã cụ thể hóa hiệu quả những nội dung trao đổi giữa hai lực lượng, thể hiện rõ sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, thực chất và đồng bộ. Trong đó, lực lượng Bộ Quốc phòng với nòng cốt là các sĩ quan cá nhân và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Phái bộ và đơn vị trong Phân khu để tổ chức thực hiện. Các sĩ quan thuộc Tổ công tác Bộ Công an, sau hành trình cơ động dài, đã nhanh chóng bắt nhịp, tích cực phối hợp và trực tiếp tham gia vào toàn bộ các hoạt động.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là chương trình giao lưu văn hóa “Trang trí nón lá” - một biểu tượng văn hóa truyền thống đặc sắc của Việt Nam - diễn ra ngày 25/4/2026 với sự tham gia của nữ quân nhân đến từ nhiều quốc gia, bao gồm sĩ quan tham mưu quân sự, cảnh sát Liên hợp quốc và các lực lượng quốc tế (Mông Cổ, Ghana, Pakistan…). Thông qua hoạt động này, lực lượng Việt Nam không chỉ giới thiệu tới bạn bè quốc tế những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc mà còn góp phần tạo không gian giao lưu đa văn hóa sinh động, tăng cường đoàn kết và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình, đồng thời lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống bóc lột và xâm hại tình dục (SEA) theo định hướng của Liên hợp quốc.

Các quân nhân Việt Nam trực tiếp đóng mới, lắp đặt và trao tặng 5 bộ bàn ghế, 10 tấm pallet làm phản ngủ để cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân địa phương.

Song song với hoạt động giao lưu văn hóa, lực lượng Việt Nam đã tổ chức hoạt động dân vận, thiện nguyện tại khu vực Bảo vệ Dân thường (POC) Bentiu. Tại đây, cán bộ, nhân viên các lực lượng đã trực tiếp tham gia đóng mới, lắp đặt và trao tặng 5 bộ bàn ghế, 10 tấm pallet làm phản ngủ, được tận dụng từ nguồn vật liệu tái chế như các pallet gỗ cũ, đồng thời được thực hiện bằng thời gian ngoài giờ làm việc của cán bộ, nhân viên lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân địa phương.

Đồng thời, nhiều phần quà thiết thực cũng được trao tặng, gồm 50 suất sách vở, 100 suất quần áo, 300 lọ thuốc chống muỗi, 50 lọ dung dịch rửa tay khô và 150 lọ dung dịch rửa tay, đáp ứng nhu cầu thiết yếu về học tập, sinh hoạt và vệ sinh phòng bệnh.

Điểm nổi bật của các hoạt động là tinh thần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã cùng nhau tham gia từ khâu chuẩn bị đến triển khai thực hiện: từ hướng dẫn bạn bè quốc tế trang trí nón lá, trực tiếp đóng mới bàn ghế, đến trao tặng quà và giao lưu với người dân địa phương. Những hoạt động chung trên thực địa đã góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp không chỉ trên phương diện công tác mà còn trong thực tiễn nhiệm vụ, tạo sự gắn kết, thống nhất cao giữa các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại địa bàn.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, lực lượng Việt Nam còn chia sẻ với người dân địa phương những kinh nghiệm thiết thực trong việc tận dụng vật liệu sẵn có để tạo ra các sản phẩm phục vụ đời sống hằng ngày, qua đó góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm, chủ động cải thiện điều kiện sinh hoạt trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Trong quá trình giao lưu, cán bộ, chiến sĩ Việt Nam cũng chia sẻ với bạn bè quốc tế và người dân địa phương về ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4 - dấu mốc quan trọng trong hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất và phát triển của dân tộc Việt Nam. Những câu chuyện được truyền tải một cách giản dị, gần gũi đã góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về truyền thống yêu chuộng hòa bình, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của nhân dân Việt Nam.

Trong suốt quá trình diễn ra hoạt động, đông đảo người dân địa phương đã tích cực tham gia, hỗ trợ và giao lưu trong không khí cởi mở, thân thiện. Những hành động giản dị đã góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và cộng đồng sở tại.

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân văn của người lính Việt Nam mà còn khẳng định vai trò tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan. Qua đó, tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, lan tỏa thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển.

