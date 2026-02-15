Rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026 khắp châu Á

Du khách tập trung trước mô hình ngựa bay khổng lồ tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc

Người dân tại nhiều quốc gia châu Á rộn ràng đón Tết Nguyên đán 2026 từ mua sắm, trang hoàng nhà cửa đến lên kế hoạch du Xuân, tạo nên bầu không khí rộn ràng khắp cộng đồng khu dân cư. Trước nhu cầu gia tăng, chính quyền các nước cũng đồng loạt triển khai các chương trình lễ hội, quảng bá du lịch và kích cầu tiêu dùng nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế - văn hóa dịp đầu Năm mới.

Khi Tết Nguyên đán 2026 bắt đầu từ ngày 17/2, nhiều cộng đồng tại châu Á và ở nước ngoài duy trì các tập tục lâu đời với niềm tin mang lại may mắn, hài hòa và một khởi đầu có định hướng cho Năm mới.

Dù phong tục có khác nhau tùy theo từng địa phương và gia đình nhưng những hình ảnh như đèn lồng đỏ thắp sáng trong đêm, phong bao lì xì truyền thống, mâm cơm sum họp gia đình… là những biểu tượng quen thuộc của sự thịnh vượng, đoàn viên và đổi mới trong dịp Năm mới âm lịch.

Indonesia lần đầu tiên tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán ở cấp quốc gia

Tại Indonesia, Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo nước này cho biết Lễ hội Tết Nguyên đán sẽ diễn ra từ ngày 17/2 - 3/3 tại tại quảng trường Lapangan Banteng ở thủ đô Jakarta. Sự kiện gồm lễ hội đèn lồng, liên hoan ẩm thực và chợ sáng tạo, không gian trưng bày về sự giao thoa văn hóa, diễu hành mừng năm mới cùng nhiều hoạt động công cộng mang tính bao trùm. Các hoạt động song song cũng được tổ chức tại nhiều thành phố khác trên khắp quốc gia Đông Nam Á này.

Người gốc Hoa tham gia lễ chào đón năm mới Bính Ngọ tại Yangon, Myanmar

Theo bà Irene Umar, Thứ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo, lễ hội năm nay càng có ý nghĩa hơn khi Indonesia lần đầu tiên tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán ở cấp quốc gia và thời điểm diễn ra lễ hội trùng với tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo trên toàn thế giới nói chung và của người Hồi giáo ở Indonesia nói riêng, qua đó cho thấy sự giao thoa văn hóa cũng như thể hiện tinh thần đoàn kết và gắn kết cộng đồng.

Bên cạnh giá trị văn hóa, sự kiện còn được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế sáng tạo tại Indonesia thông qua việc tạo không gian quảng bá cho các doanh nghiệp và nhà sáng tạo địa phương. Điểm nhấn là hội chợ quy mô lớn diễn ra từ ngày 22/2 - 1/3 tại Lapangan Banteng, quy tụ hơn 200 thương hiệu trong lĩnh vực ẩm thực và nhiều ngành hàng khác.

Nhiều chương trình quảng bá, kích cầu

Đến với một quốc gia Đông Nam Á khác là Philippines, nhiều gia đình duy trì các phong tục truyền thống như dọn dẹp nhà cửa trước giao thừa, trang trí đèn lồng đỏ, trao phong bao lì xì và tổ chức bữa cơm đoàn viên với các món ăn mang ý nghĩa biểu tượng như cá, mì trường thọ và bánh gạo nếp. Không khí Tết tại đây thiên về giá trị gia đình, sự sum họp và mong ước một khởi đầu may mắn cho Năm mới.

Bên cạnh các hoạt động mang tính gia đình và cộng đồng, chính quyền nhiều nước trong khu vực cũng tận dụng dịp Tết để triển khai các chương trình quảng bá, kích cầu du lịch và tiêu dùng, coi đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng đầu năm.

Ở Bangkok, Thái Lan cũng rộn ràng những sự kiện lễ hội chào đón Tết Nguyên đán 2026

Nhân dịp Tết cổ truyền, Thái Lan tung ưu đãi kích cầu du lịch trên toàn quốc. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã hợp tác với các hãng lữ hành tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, sự kiện văn hóa rực rỡ sắc màu, biểu diễn nghệ thuật, các màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật cùng các chương trình ưu đãi mua sắm, nhằm thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Chuỗi hoạt động đón Xuân 2026 tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) được khởi động bằng màn trình diễn thiết bị bay không người lái (drone) vào tối 14/2. Hàng trăm drone đồng loạt tạo hình trên bầu trời đêm, tái hiện các biểu tượng và thông điệp chào Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, qua đó góp phần làm sôi động bầu không khí lễ hội tại đặc khu. Bên cạnh đó, các hoạt động diễu hành, trình diễn pháo hoa, đua ngựa mừng Năm mới và mua sắm sôi động tại các trung tâm thương mại thu hút đông đảo người dân và du khách. Chính quyền địa phương ghi nhận hàng trăm nghìn lượt du khách đổ đến trung tâm tài chính thương mại này trong những ngày đầu kỳ nghỉ Tết.

Những xu hướng mới trong dịp Tết cổ truyền 2026 tại Hàn Quốc

Hàn Quốc ghi nhận làn sóng di chuyển quy mô lớn trên toàn quốc trong dịp Tết cổ truyền Seollal năm nay, đồng thời phản ánh những thay đổi đáng chú ý trong cách thế hệ trẻ đón năm mới, khi ngày càng nhiều người lựa chọn làm thêm thay vì nghỉ lễ truyền thống.

Viện Nghiên cứu Giao thông Hàn Quốc ước tính khoảng 27,8 triệu lượt người dự kiến sẽ di chuyển trong kỳ nghỉ kéo dài 6 ngày, từ 13-18/2. Lịch trình phổ biến là khởi hành vào ngày 14 hoặc 15/2 và trở về vào ngày 17 hoặc 18/2. Khoảng 7,5% số người có kế hoạch kéo dài chuyến đi đến hết ngày 18/2. Một khảo sát của Viện, được thực hiện với gần 9.600 người trên toàn quốc cho biết, có tới 69,4% số người được hỏi cho biết sẽ về quê hoặc đi du lịch trong dịp này. Đáng chú ý, 31,4% lựa chọn đi du lịch thay vì chỉ sum họp tại nhà.

Trong số những người đi du lịch, 89,4% chọn điểm đến trong nước. Đặc biệt, đảo Jeju tiếp tục là điểm đến nổi bật, với ước tính khoảng 245.000 lượt khách sẽ đến đảo trong dịp Seollal, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng hơn 520.000 lượt khách dự kiến sẽ đến và rời Jeju bằng đường hàng không và đường biển trong tuần lễ Tết.

Lưu lượng giao thông tăng mạnh trên các tuyến đường cao tốc chính. Theo Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Hàn Quốc, riêng ngày 14/2 - ngày đầu kỳ nghỉ, có khoảng 4,85 triệu phương tiện lưu thông trên toàn quốc. Hoạt động hàng không quốc tế cũng nhộn nhịp. Sân bay quốc tế Incheon dự kiến phục vụ khoảng 718.880 lượt hành khách xuất ngoại trong suốt kỳ nghỉ. Nhật Bản, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á là những điểm đến hàng đầu, với hơn 185.000 người dự kiến đến Nhật Bản và hơn 200.000 người tới khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh bức tranh di chuyển sôi động, một xu hướng xã hội đáng chú ý cũng đang hình thành trong dịp Tết Seollal. Theo khảo sát gần đây, 70% thanh niên Hàn Quốc trong độ tuổi 18-34 cho biết sẽ làm thêm trong kỳ nghỉ thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn; với hơn 40% dự định làm việc xuyên suốt các ngày lễ.

Truyền thống lâu nay tại Hàn Quốc coi Tết là dịp dành cho gia đình, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau một năm làm việc. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh của kinh tế dịch vụ và tiêu dùng khiến nhiều lĩnh vực vẫn hoạt động xuyên lễ như bán lẻ, ăn uống, giao hàng, du lịch và giải trí. Dữ liệu việc làm thời vụ cho thấy số ca làm thêm dịp Tết tăng khoảng 15-25% so với ngày thường trong các ngành dịch vụ. Mức lương ngày lễ thường cao hơn trung bình 20-30%, thậm chí các ca đêm có thể tăng tới 50% hoặc hơn. Với sinh viên và người mới đi làm, vài ngày làm việc có thể mang lại thu nhập tương đương cả tuần ngày thường.

Trung bình mỗi sinh viên có thể kiếm thêm khoảng 300.000-800.000 won (208-555 USD) chỉ trong vài ngày Tết. Ngoài yếu tố tài chính, nhiều người trẻ sống xa quê hoặc ở nước ngoài cũng cân nhắc chi phí và thời gian di chuyển khi quyết định không về nhà dịp lễ. Thay vì coi đó là thiệt thòi, một bộ phận xem đây là lựa chọn phù hợp trong giai đoạn ưu tiên phát triển sự nghiệp và ổn định tài chính.

Tết Nguyên đán 2026 tại nhiều nước châu Á không chỉ là dịp lễ truyền thống mà còn trở thành động lực thúc đẩy du lịch, tiêu dùng và quảng bá hình ảnh quốc gia, đồng thời tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của các giá trị văn hóa Á Đông trong bối cảnh hội nhập sâu rộng./.