Du xuân tìm lại Tết Hoàng cung xưa

Lễ Đổi gác tại Ngọ Môn. Ảnh: Xuân Đạt

Trong tiết trời xuân dịu nhẹ, khu vực Hoàng thành Huế rộn ràng từ sớm. Trước Ngọ Môn, tiếng trống, tiếng nhạc vang lên, mở đầu cho nghi thức đổi gác - một nghi lễ cung đình được tái hiện trang trọng.

Nhiều du khách chăm chú dõi theo từng động tác, thích thú chụp ảnh check-in. Không gian cổ kính như sống lại với nhịp điệu của quá khứ, gợi nhớ nề nếp và kỷ cương chốn hoàng cung xưa. Ngay sau đó, màn bắn súng thần công vang lên, tạo điểm nhấn ấn tượng cho ngày đầu năm mới.

Dọc các trục đường trong Đại Nội, từng nhóm gia đình, bạn trẻ thong thả dạo bước, ghi lại những khoảnh khắc đầu xuân.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, chị đã đến Huế nhiều lần, nhưng lần đầu tiên được đón Tết ở Đại Nội. “Không khí ở đây rất khác, vừa trang trọng vừa bình yên. Xem lễ đổi gác, nghe Nhã nhạc, rồi cùng gia đình tham gia các trò chơi cung đình khiến tôi như đang sống trong không gian Tết xưa. Đây là kỷ niệm rất đặc biệt”, chị Hà nói.

Đại Nội Huế còn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm tương tác thú vị. Ở khu vực phía sau điện Thái Hòa, những trò chơi cung đình từng phổ biến trong hoàng cung xưa được tái hiện, thu hút đông đảo du khách tham gia.

Ở góc này, các bạn trẻ thử tài với trò Đầu hồ - ném những mũi tên nhỏ vào bình, đòi hỏi sự khéo léo và tập trung. Ở góc khác, trò đổ xăm hường mang đến không khí hào hứng khi mỗi lượt đổ xúc xắc đem lại danh xưng Trạng nguyên, Bảng nhãn hay Thám hoa - như một lời chúc may mắn đầu năm.

Vũ khúc cung đình "Trình tường tập khánh" được các nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế trình diễn ở Phủ Nội vụ

Song song là các chương trình biểu diễn Nhã nhạc, đại nhạc, tiểu nhạc, và nghệ thuật tổng hợp, được tổ chức xuyên suốt trong ngày. Âm thanh trầm hùng của đại nhạc, sâu lắng của Nhã nhạc, cùng tiếng đàn, tiếng ca vang vọng giữa không gian di sản.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Nguyễn Phước Hải Trung, việc phục dựng các nghi lễ và hoạt động Tết hoàng cung không chỉ nhằm phục vụ du khách mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Trung cho biết, trong Triều Nguyễn, việc chuẩn bị đón Tết bắt đầu từ rất sớm, với lễ ban lịch vào ngày mùng 1 tháng Chạp - nghi lễ triều đình cấp phát lịch mới cho các địa phương, báo hiệu một năm mới sắp đến. Tiếp đó là lễ hợp hưởng - thỉnh các vị tiên đế về “ăn Tết” với triều đình, và lễ phong ấn - nghi thức tạm ngưng công việc triều chính để bước vào kỳ nghỉ Tết.

“Chúng tôi muốn thông qua việc phục dựng các nghi lễ, tái hiện trò chơi cung đình, biểu diễn âm nhạc truyền thống để giúp công chúng hiểu hơn về đời sống cung đình xưa. Di sản không chỉ là những công trình kiến trúc tĩnh lặng, mà còn là những giá trị văn hóa sống động, có thể tương tác và cảm nhận”, ông Trung chia sẻ.

Hào hứng trải nghiệm trò chơi Đầu hồ

Cũng theo ông Trung, việc đưa các hoạt động trải nghiệm vào di tích, đặc biệt trong dịp Tết, giúp kết nối di sản với công chúng, nhất là giới trẻ. Giúp họ cảm nhận di sản một cách gần gũi hơn, từ đó hình thành sự yêu mến và ý thức gìn giữ.

Trong dòng người du xuân, có thể bắt gặp nhiều gia đình đưa con nhỏ đến Đại Nội. Những em bé thích thú khi xem biểu diễn, thử trò chơi. Điều đặc biệt là, dù mang đậm tính cung đình, Tết trong hoàng cung Triều Nguyễn vẫn có nhiều nét tương đồng với Tết dân gian. Đó là sự tạm ngưng công việc để nghỉ ngơi, là những nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên, là mong ước về một năm mới bình an, tốt lành.

Ngày nay, những nghi lễ ấy được phục dựng, tái hiện và vẫn hiện diện trong những dịp đặc biệt, trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi Tết đôi lúc bị cuốn vào vòng quay bận rộn, việc trở về với không gian Hoàng cung Huế, lắng nghe tiếng trống, tiếng nhạc, tham gia những trò chơi truyền thống, giúp nhiều người tìm lại cảm giác Tết trọn vẹn hơn.