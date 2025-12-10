Trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 40 xã, phường

Tại buổi lễ trao tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đơn vị

Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 40 xã, phường trên địa bàn thành phố Huế là hoạt động có ý nghĩa chính trị, tư tưởng và văn hóa đặc biệt sâu sắc, thể hiện tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố Huế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta.

Việc trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ mang giá trị tinh thần to lớn, mà còn có ý nghĩa lâu dài, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố đề nghị các địa phương bảo quản, đặt trang trọng tượng Bác tại trụ sở làm việc, nhắc nhở tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng làm theo tấm gương của Người.

Đại diện lãnh đạo các xã, phường phát biểu bày tỏ cảm ơn sâu sắc, chân thành đến Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng thời hứa sẽ gìn giữ và phát huy giá trị tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là động lực để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tiếp tục nỗ lực, cống hiến, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển.