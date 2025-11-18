Thứ Ba, 18/11/2025 16:20 (GMT+7)
Chân dung Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế
Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 28, HĐND TP. Huế khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra chiều 18/11, HĐND thành phố đã tiến hành kiện toàn một số chức danh quan trọng thuộc UBND thành phố. Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Bùi Quang Huy:
Thăm, tặng quà thầy cô và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ
Sáng 18/11, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu đến chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và thăm, tặng quà thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng do bão lũ tại TP. Huế.
Khởi tố đối tượng gây tai nạn giao thông chết người
Chiều 17/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thúc Minh Tiến (sinh năm 2003, trú tại phường Kim Long) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.