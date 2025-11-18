Chân dung Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Bùi Quang Huy:

Thăm, tặng quà thầy cô và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ

Sáng 18/11, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu đến chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và thăm, tặng quà thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng do bão lũ tại TP. Huế.