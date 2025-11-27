Gần 10 năm chờ một quyết định

Nỗi lo khi sống dưới các đường dây điện cao thế của gia đình ông Ẩn

Chấp hành trước, chờ đợi sau

Trong đơn ông Ẩn cho biết, năm 2017, khi Nhà nước triển khai tuyến đường dây 220kV Huế - Đông Hà, phần đất và nhà ở của ông chịu ảnh hưởng giải phóng mặt bằng. Dù chưa được nhận bất kỳ khoản bồi thường nào, gia đình ông vẫn tự nguyện bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công kịp tiến độ.

Thế nhưng, từ đó đến nay, gia đình ông vẫn “mỏi mắt” chờ phương án bồi thường. Đặc biệt, do nhà ông nằm giữa hai đường dây 500kV và 220kV, đời sống, sức khỏe và an toàn luôn bị đe dọa. “Sống thấp thỏm lắm. Khi truyền tải là nghe tiếng reo ù ù ngay trên mái nhà. Đi dưới đường dây đang tải điện, cầm dù cũng bị giật tê tay”, ông Ẩn chia sẻ.

Theo ông, năm 2020, UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) đã có Công văn 10005 chỉ đạo thu hồi đất và bố trí tái định cư cho các hộ dân nằm giữa hai tuyến điện. Sau đó, UBND thị xã Hương Trà (cũ) tiến hành kiểm kê và công khai giá trị bồi thường. Gia đình ông được xác định diện tích sử dụng 1.317m², tổng mức bồi thường và hỗ trợ hơn 930 triệu đồng.

Tuy nhiên, quá trình di dời bị gián đoạn khi xã Hương Thọ sáp nhập vào TP. Huế (cũ) năm 2021. Hồ sơ chuyển sang UBND TP. Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, nhưng ông Ẩn cho biết đã 3 lần gửi đơn và nhiều lần liên hệ… mà vẫn không nhận được câu trả lời cuối cùng.

Ngày 12/8/2025, ông tiếp tục gửi đơn. Đến ngày 12/9/2025, UBND TP. Huế có phiếu chuyển đơn số 1308, giao UBND phường Kim Long giải quyết và báo cáo trước ngày 25/9/2025. Tuy nhiên, theo ông Ẩn, đến nay “gia đình vẫn chưa được trả lời rõ ràng”.

“Trước đây đã có quyết định di dời, đất tái định cư cũng được cấp, nhưng rồi cứ dừng lại. Chúng tôi chỉ mong cơ quan có thẩm quyền cho một câu trả lời dứt khoát: Nếu di dời thì thực hiện. Nếu không để chúng tôi sửa lại nhà ở đang xuống cấp”, ông nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, căn nhà mái bằng xây từ trước năm 1999 của gia đình ông Ẩn nằm ngay dưới hai tuyến dây điện cao thế chạy song song, khoảng cách theo phương ngang dưới 45m. Cả mái nhà như bị “kẹp” giữa hai đường dây.

Tổ trưởng tổ dân phố Hải Cát, ông Trần Quang Quốc cho biết: “Trường hợp ông Ẩn đã được kiến nghị rất nhiều năm. Nhà nằm ngay giữa hai đường điện, cuộc sống bị ảnh hưởng rõ rệt. Người dân, chính quyền cơ sở đều mong sớm có phương án dứt điểm để gia đình ổn định”.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long, ông Lê Tuấn Vĩnh bày tỏ, quan điểm của chính quyền địa phương là đề nghị UBND thành phố sớm có chủ trương hỗ trợ bố trí tái định cư đối với 3 hộ dân chịu ảnh hưởng tương tự.

Vướng kinh phí và quỹ đất

Trong báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực I TP. Huế, trường hợp ông Ẩn được xác định có 154,4m² nằm trong phạm vi thu hồi, còn nhà ở nằm giữa hai tuyến điện gây mất an toàn.

Từ năm 2018 đến nay, nhiều văn bản của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Hương Trà (trước đây) và UBND TP. Huế (hiện nay) đã đề cập đến việc: chấp thuận chủ trương di dời, tìm quỹ đất tái định cư, xin nguồn kinh phí bồi thường từ vốn dự án đường dây 220kV mạch 2, hoàn tất thẩm định điều kiện bồi thường…

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, dự án đường dây 220kV đã quyết toán xong, chủ đầu tư không còn nguồn kinh phí để chi trả cho các trường hợp đặc thù này. Trong khi đó, chính quyền địa phương lại không có quỹ đất tái định cư, cũng không có đất xen ghép phù hợp để bố trí cho người dân.

Vì hai vướng mắc này, hồ sơ của gia đình ông Ẩn cùng hai hộ dân khác bị “treo” nhiều năm.

Ngày 30/10/2025, UBND TP. Huế ban hành Quyết định về mức bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình sinh hoạt khi bị ảnh hưởng nhưng không di dời khỏi hành lang đường dây điện 220kV. Theo đó, nếu nhà đủ điều kiện bồi thường đất, hỗ trợ 70% giá trị tài sản nằm trong hành lang; nếu không đủ điều kiện, hỗ trợ 50%. Quyết định có hiệu lực từ 10/11/2025. Đây là cơ sở pháp lý mới để xử lý các trường hợp không thể bố trí tái định cư nhưng vẫn chịu ảnh hưởng bởi đường dây điện.

Ông Bùi Ngọc Chánh, phụ trách công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực I cho biết: “Dự án cũ đã khép lại, kinh phí không còn, quỹ đất tái định cư cũng không có. Do vậy, việc tiếp tục thực hiện di dời rất khó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phối hợp UBND phường Kim Long kiến nghị UBND TP. Huế xem xét các phương án phù hợp để đảm bảo quyền lợi của người dân”.