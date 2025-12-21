Hỗ trợ 80 suất quà cho hoàn cảnh khó khăn tại phường Thanh Thủy

Đại diện chương trình trao quà an sinh cho các hộ dân

Dịp này, chương trình đã trao 30 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do đơn vị Huế Times Square và Toyota Huế hỗ trợ.

Bên cạnh đó, 50 suất quà an sinh gồm chăn ấm, túi thuốc và tiền mặt cũng được trao tận tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Những phần quà ý nghĩa này được hỗ trợ bởi Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế, Công ty CP Dệt may Huế, Công ty Điện lực Huế và CLB Thầy thuốc trẻ Sở Y tế Huế.

Cũng trong sáng cùng ngày, gần 150 đoàn viên, thanh niên cũng đồng loạt triển khai hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” tại nhiều khu vực trọng điểm trên địa bàn phường. Trong đó, tập trung quét dọn đường làng, thu gom rác thải, làm sạch cỏ dại, khơi thông các điểm tồn đọng rác, góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

Hoạt động lần này được tổ chức để chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác an sinh xã hội và xây dựng nếp sống văn minh, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với môi trường.