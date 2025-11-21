Đưa di sản Bác Hồ đến gần hơn với du khách

Các em học sinh tham quan không gian, tìm hiểu tại Nhà lưu niệm Bác Hồ tại làng Dương Nỗ

Đó là một trong nhiều điểm nhấn sau gần 5 năm triển khai đề án “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Huế phục vụ phát triển du lịch” giai đoạn 2021 - 2025.

Theo chân Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế

Được triển khai giữa năm 2021, Đề án tập trung đánh giá thực trạng phát huy giá trị hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế. Quá trình triển khai đề án, Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế đã phối hợp với các đơn vị lữ hành xây dựng tour du lịch “Theo chân Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế”. Tour này tập trung vào các di tích thuộc hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Huế, như Nhà lưu niệm Bác Hồ tại đường Mai Thúc Loan, Nhà lưu niệm Bác Hồ tại làng Dương Nỗ, Đình làng Dương Nỗ, Trường Quốc Học… Sau thời gian triển khai, tour được các công ty du lịch, lữ hành quan tâm, thường xuyên đưa các đoàn tham quan đến với bảo tàng và hệ thống di tích này.

Bà Lê Thùy Chi - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế cho rằng, điểm nhấn của đề án được ghi nhận trong quá trình triển khai chính là xây dựng hệ thống thuyết minh tự động với các cấp độ thông tin từ giới thiệu chung, các chủ đề, tiêu đề, sưu tập, hiện vật tiêu biểu và được chia thành các nhóm thông tin phù hợp với thời gian tham quan của khách. Dựa trên công nghệ quét mã QR, khách dễ dàng sử dụng và tương tác với giao diện đơn giản, bắt mắt, dễ hiểu.

Ông Bùi Văn Chính, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lữ hành Mây Ngọc - một đơn vị tham gia khai thác tour cho rằng, Huế sở hữu rất nhiều giá trị văn hóa di sản hiếm có, trong đó có hệ thống di sản liên quan đến Bác Hồ. Tour tham quan các di sản liên quan đến Bác Hồ là một trong những tour đặc biệt, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Tuy nhiên, ở góc độ người làm du lịch, theo ông Chính, hiện tour này vẫn còn giới hạn ở địa phương và chưa được lan tỏa, mở rộng ra các địa phương khác. Vì thế ông đề nghị cần có sự kết nối, lan tỏa hơn nữa để mở rộng đối tượng tham gia.

Hướng đến “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Trao đổi về tour tham quan di tích về Bác, ông Trần Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ - địa phương có 2 di tích quốc gia đặc biệt Đình làng Dương Nỗ và Nhà lưu niệm Bác Hồ nhìn nhận, địa phương đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Dù vậy, trở ngại là hạ tầng kết nối các điểm di tích trên địa bàn phường vẫn chưa đồng bộ, khiến việc đón những đoàn khách lớn bị hạn chế. Bên cạnh đó, tour cũng chưa kết nối được với các tour du ngoạn trên sông Hương về các làng nghề với hệ thống các di tích Bác Hồ. Địa phương sẵn sàng kết nối với các ngành, đơn vị để có định hướng lâu dài cho các tour này.

Dù đạt nhiều thành công, nhưng bà Lê Thùy Chi thừa nhận, Đề án còn gặp nhiều khó khăn khi một số điểm di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế nằm xen kẽ trong khu dân cư nên trở ngại trong việc mở rộng không gian, cải tạo cảnh quan. Các tour, tuyến du lịch gắn với di tích về Bác Hồ chưa có sự kết nối liên vùng, chưa tham gia vào các chương trình xúc tiến du lịch cấp khu vực và quốc gia. Một số quy định về quản lý, khai thác di tích chưa thực sự thống nhất, cơ chế khuyến khích xã hội hóa, thu hút nguồn lực ngoài ngân sách chưa đủ mạnh để tạo động lực cho doanh nghiệp và cộng đồng tham gia.

Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho hay, từ thực tiễn gần 5 năm triển khai Đề án, Sở sẽ đề xuất UBND TP. Huế tiếp tục lập Đề án giai đoạn 2025 - 2026. Đề án này sẽ tiếp tục tập trung cho vấn đề bảo tồn, tôn tạo và hoàn thiện không gian di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế. Trong đó, từng bước xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” mở rộng, gắn kết giữa các di tích, thiết chế văn hóa, trường học và điểm du lịch trong thành phố, tạo thành quần thể di sản sống động, có sức lan tỏa lâu dài trong đời sống cộng đồng.

Ông Bình cũng cho rằng, cần tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực phát triển di tích. Điều này khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố tham gia đầu tư, tài trợ, đồng hành trong việc tu bổ, trưng bày, tổ chức sự kiện và phát triển sản phẩm lưu niệm. Song song với đó thiết lập mạng lưới cộng tác viên, hợp tác chặt chẽ với các hãng lữ hành, hiệp hội du lịch, cơ sở lưu trú, trường học để giới thiệu, kết nối tour - tuyến đến hệ thống di tích.