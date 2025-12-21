Việt Nam cũng có… bóng chày

Niềm vui khi ghi điểm của các VĐV bóng chày Việt Nam.Ảnh: CLB bóng chày Sài Gòn Storm

Là một trong những đội tuyển ra quân sớm nhất tại SEA Games, đội tuyển bóng chày Việt Nam trình làng sân chơi Đông Nam Á bằng trận thua 0 - 16 trước chủ nhà Thái Lan. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ ngạc nhiên, không phải bởi kết quả trận đấu, mà họ ngạc nhiên bởi Việt Nam cũng có đội tuyển bóng chày quốc gia.

Trong suy nghĩ của nhiều người, bóng chày là môn thể thao gắn với Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Đây là những quốc gia đầu tư phát triển bóng chày, sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Bóng chày Việt Nam đến SEA Games phần lớn là các vận động viên trẻ. Nhiều người là sinh viên tại các trường đại học trên toàn quốc, chơi bóng chày vì đam mê và rèn luyện sức khỏe, điều kiện tập luyện còn hạn chế, sân bãi chưa nhiều, trang thiết bị phần lớn phải tự xoay xở. Thậm chí với nhiều người, đây là giải đấu quốc tế đầu tiên họ được tham dự. Khoác lên mình màu áo quốc gia, các chàng trai ai nấy đều cố gắng chơi tốt nhất có thể.

Tại SEA Games, đối đầu với những đối thủ có nền bóng chày phát triển hơn trong khu vực, khoảng cách về kinh nghiệm, kỹ thuật, chiến thuật là điều mà ai cũng nhìn thấy. Thế nhưng, tinh thần thi đấu của đội tuyển bóng chày Việt Nam lại rất đáng tự hào. Bên cạnh những trận thua trước Thái Lan hay Lào, đội tuyển giành chiến thắng trước Malaysia, rượt đuổi tỷ số gay cấn với Singapore, để lại nhiều ấn tượng với những pha bóng hay và tinh thần đoàn kết. Dù kết quả chưa thật sự tốt, nhưng đây cũng là một cơ hội cọ xát quý giá cho các tuyển thủ.

Điều đáng mừng là sự quan tâm của khán giả. Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh đội tuyển bóng chày Việt Nam thi đấu tại SEA Games được chia sẻ nhiều hơn. Nhiều khán giả tò mò tìm xem các trận đấu của đội tuyển đã lần đầu biết đến bóng chày là như thế nào, biết ném bóng, bắt bóng, đánh bóng ra làm sao, và cũng lần đầu nhận ra ở Việt Nam có những con người bền bỉ theo đuổi môn thể thao này. Việc được góp mặt tại đấu trường khu vực có thể là cơ sở giúp bóng chày thu hút thêm sự đầu tư, thêm nhiều sân chơi, đơn vị đào tạo. Giải bóng chày vô địch quốc gia (được thành lập từ năm 2022) cũng có cơ hội đón thêm nhiều khán giả đến sân.

Bóng chày là môn thể thao giúp rèn luyện thể lực toàn diện, tư duy chiến thuật và tinh thần đồng đội. Đây cũng là môn có tính kết nối quốc tế cao, phù hợp trong bối cảnh hội nhập. Nếu được đầu tư đúng hướng, bóng chày hoàn toàn có thể tìm được chỗ đứng riêng, song song với những môn thể thao thế mạnh khác của Việt Nam, SEA Games 33 là “cửa ngõ” để mở ra những khả năng ấy.

Khi SEA Games khép lại, những vận động viên bóng chày Việt Nam trở về với cuộc sống thường ngày, tiếp tục công việc, học tập và tập luyện trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Nhưng hành trình của họ không kết thúc. Dư âm từ những trận đấu, từ ánh nhìn tò mò rồi dần chuyển thành quan tâm của khán giả, chính là động lực để bóng chày Việt Nam đi tiếp. Và biết đâu trong tương lai không xa, “Việt Nam cũng có bóng chày” sẽ không còn là sự ngạc nhiên, mà trở thành một niềm tự hào của người hâm mộ khi nói về nền bóng chày nước nhà.