  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Việt Nam cũng có… bóng chày

ClockChủ Nhật, 21/12/2025 10:40
HNN - Nhắc đến thể thao Việt Nam, khán giả vốn quen thuộc với bóng đá, điền kinh hay các môn võ. Tại SEA Games năm nay, nhiều người bất ngờ khi biết Việt Nam cũng có đội tuyển quốc gia bóng chày.

SEA Games 33: 'Ngày mưa vàng' lịch sử của Thể thao Việt Nam SEA Games 33 ngày 14/12: Việt Nam giữ vị trí thứ ba toàn đoànBảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tối 12/12: Bùng nổ với 'cơn mưa' HCV

 Niềm vui khi ghi điểm của các VĐV bóng chày Việt Nam.Ảnh: CLB bóng chày Sài Gòn Storm

Là một trong những đội tuyển ra quân sớm nhất tại SEA Games, đội tuyển bóng chày Việt Nam trình làng sân chơi Đông Nam Á bằng trận thua 0 - 16 trước chủ nhà Thái Lan. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ ngạc nhiên, không phải bởi kết quả trận đấu, mà họ ngạc nhiên bởi Việt Nam cũng có đội tuyển bóng chày quốc gia.

Trong suy nghĩ của nhiều người, bóng chày là môn thể thao gắn với Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Đây là những quốc gia đầu tư phát triển bóng chày, sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Bóng chày Việt Nam đến SEA Games phần lớn là các vận động viên trẻ. Nhiều người là sinh viên tại các trường đại học trên toàn quốc, chơi bóng chày vì đam mê và rèn luyện sức khỏe, điều kiện tập luyện còn hạn chế, sân bãi chưa nhiều, trang thiết bị phần lớn phải tự xoay xở. Thậm chí với nhiều người, đây là giải đấu quốc tế đầu tiên họ được tham dự. Khoác lên mình màu áo quốc gia, các chàng trai ai nấy đều cố gắng chơi tốt nhất có thể.

Tại SEA Games, đối đầu với những đối thủ có nền bóng chày phát triển hơn trong khu vực, khoảng cách về kinh nghiệm, kỹ thuật, chiến thuật là điều mà ai cũng nhìn thấy. Thế nhưng, tinh thần thi đấu của đội tuyển bóng chày Việt Nam lại rất đáng tự hào. Bên cạnh những trận thua trước Thái Lan hay Lào, đội tuyển giành chiến thắng trước Malaysia, rượt đuổi tỷ số gay cấn với Singapore, để lại nhiều ấn tượng với những pha bóng hay và tinh thần đoàn kết. Dù kết quả chưa thật sự tốt, nhưng đây cũng là một cơ hội cọ xát quý giá cho các tuyển thủ.

Điều đáng mừng là sự quan tâm của khán giả. Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh đội tuyển bóng chày Việt Nam thi đấu tại SEA Games được chia sẻ nhiều hơn. Nhiều khán giả tò mò tìm xem các trận đấu của đội tuyển đã lần đầu biết đến bóng chày là như thế nào, biết ném bóng, bắt bóng, đánh bóng ra làm sao, và cũng lần đầu nhận ra ở Việt Nam có những con người bền bỉ theo đuổi môn thể thao này. Việc được góp mặt tại đấu trường khu vực có thể là cơ sở giúp bóng chày thu hút thêm sự đầu tư, thêm nhiều sân chơi, đơn vị đào tạo. Giải bóng chày vô địch quốc gia (được thành lập từ năm 2022) cũng có cơ hội đón thêm nhiều khán giả đến sân.

Bóng chày là môn thể thao giúp rèn luyện thể lực toàn diện, tư duy chiến thuật và tinh thần đồng đội. Đây cũng là môn có tính kết nối quốc tế cao, phù hợp trong bối cảnh hội nhập. Nếu được đầu tư đúng hướng, bóng chày hoàn toàn có thể tìm được chỗ đứng riêng, song song với những môn thể thao thế mạnh khác của Việt Nam, SEA Games 33 là “cửa ngõ” để mở ra những khả năng ấy.

Khi SEA Games khép lại, những vận động viên bóng chày Việt Nam trở về với cuộc sống thường ngày, tiếp tục công việc, học tập và tập luyện trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Nhưng hành trình của họ không kết thúc. Dư âm từ những trận đấu, từ ánh nhìn tò mò rồi dần chuyển thành quan tâm của khán giả, chính là động lực để bóng chày Việt Nam đi tiếp. Và biết đâu trong tương lai không xa, “Việt Nam cũng có bóng chày” sẽ không còn là sự ngạc nhiên, mà trở thành một niềm tự hào của người hâm mộ khi nói về nền bóng chày nước nhà.

Đăng Trình
 Từ khóa: Nhắc đếnthể thaoViệt Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cá và ong Việt Nam nằm trong số 70 loài sinh vật mới của năm 2025

Các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ vừa công bố danh sách hơn 70 loài sinh vật mới được xác định trong năm qua. Đáng chú ý, trong số những phát hiện trải dài từ khủng long tiền sử đến côn trùng kỳ dị, Việt Nam đóng góp hai đại diện thú vị là một loài cá bám đá hiếm gặp và loài ong có ngoại hình như gấu bông.

Cá và ong Việt Nam nằm trong số 70 loài sinh vật mới của năm 2025
SEA Games 33: 'Ngày mưa vàng' lịch sử của Thể thao Việt Nam

Đoàn Thể thao Việt Nam đã trải qua một trong những ngày thi đấu bùng nổ nhất tại SEA Games 33, khi giành tới 16 HCV trải rộng trên nhiều môn thi đấu, qua đó áp sát đoàn Indonesia trên bảng tổng sắp huy chương và tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu Đại hội.

SEA Games 33 Ngày mưa vàng lịch sử của Thể thao Việt Nam
Internet Việt Nam: Tái định vị từ hạ tầng kết nối sang hạ tầng số

Với tốc độ Internet băng rộng vượt trội, Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay là xây dựng một không gian số an toàn, đáng tin cậy để bảo vệ người dùng khỏi các mối nguy hiểm như lừa đảo trực tuyến và thông tin sai lệch.

Internet Việt Nam Tái định vị từ hạ tầng kết nối sang hạ tầng số

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top