Hơn 1.200 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý trong đợt cao điểm ra quân

Tổ chuyên đề xử lý xe chở quá tải trọng thuộc Phòng CSGT làm nhiệm vụ trên địa bàn xã A Lưới 2

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện, lễ hội lớn đầu năm.

Với sự triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố cơ bản được bảo đảm, tai nạn và ùn tắc giao thông được kiềm chế. Trong thời gian cao điểm từ ngày 15-21/12/2025, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm. Trong đó, xử lý hơn 290 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 250 trường hợp vi phạm tốc độ, 9 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe và nhiều trường hợp vi phạm khác.

Phòng CSGT Công an TP. Huế tiếp tục duy trì các tổ, nhóm công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm, nhất là ban đêm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị quan trọng và nhu cầu đi lại an toàn của Nhân dân dịp cuối năm và đầu xuân mới.