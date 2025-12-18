Những công trình mang ý nghĩa chiến lược

Phối cảnh công trình nhà ở xã hội - chung cư cao tầng OXH2 thuộc dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2

Những dự án quy mô lớn

DA Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế được xem là điểm nhấn quan trọng trong lĩnh vực y tế. Với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, quy mô 212 giường bệnh, bệnh viện được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ cả về hạ tầng, trang, thiết bị và mô hình quản lý, hướng tới cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Việc khánh thành và đưa bệnh viện vào vận hành không chỉ góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế công lập vốn đang chịu nhiều áp lực, mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, chất lượng cao của người dân trong và ngoài địa phương. Trong bối cảnh khu vực miền Trung thường xuyên đối mặt với thiên tai, biến đổi khí hậu, việc tăng cường năng lực y tế, nhất là y tế chất lượng cao, có ý nghĩa rất thiết thực.

Xa hơn, DA này còn gắn với định hướng chiến lược đưa Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước, kết hợp phát triển du lịch y tế, một hướng đi phù hợp với lợi thế về đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại cũng như giá trị văn hóa, lịch sử và môi trường sống trong lành của Cố đô Huế.

Ở lĩnh vực giao thông, việc khởi công DA mở rộng cao tốc Bắc - Nam về phía đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với Huế mà còn với cả khu vực miền Trung. Tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 98,35km, quy mô 4 làn xe, đóng vai trò kết nối liên vùng giữa tỉnh Quảng Trị và TP. Huế, đồng thời liên thông với các đoạn cao tốc đã và đang được đầu tư trên trục Bắc - Nam.

Theo Sở Xây dựng, khi hoàn thành, DA sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông huyết mạch quốc gia, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho Quốc lộ 1A cũng như nâng cao năng lực vận tải hàng hóa và hành khách. Quan trọng hơn, tuyến cao tốc này sẽ mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương dọc tuyến, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, logistics, du lịch và dịch vụ.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn đóng vai trò kết nối liên vùng giữa tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế

Phát triển đô thị gắn với an sinh xã hội

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trong chuỗi dự án khởi công đợt này là nhóm công trình nhà ở xã hội và khu dân cư, thể hiện rõ định hướng phát triển đô thị gắn với an sinh xã hội của thành phố. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, nhu cầu về nhà ở, nhất là nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, đang trở thành vấn đề cấp thiết.

Theo đó, công trình nhà ở xã hội - chung cư cao tầng OXH2 thuộc Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, diện tích hơn 20.000m², với khoảng 684 căn hộ và tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ góp phần đáng kể vào việc cải thiện quỹ nhà ở xã hội của thành phố. Dự án không chỉ giúp nhiều gia đình hiện thực hóa giấc mơ an cư, mà còn góp phần hình thành các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh.

Tương tự, Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị phía đông đường Thủy Dương - Thuận An, với quy mô khoảng 600 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 634 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của Khu đô thị mới An Vân Dương - một không gian đô thị mới mang tính chiến lược của thành phố Huế. Bên cạnh đó, dự án Khu dân cư tại đường Đào Tấn - Trần Thái Tông, với tổng mức đầu tư gần 81 tỷ đồng, tuy quy mô không lớn nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc chỉnh trang, phát triển không gian đô thị khu vực trung tâm thành phố và đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đầu tư và kinh doanh, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị Huế theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Phối cảnh Dự án khu dân cư tại đường Đào Tấn - Trần Thái Tông

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, đây không chỉ là những “công trình chào mừng” theo nghĩa hình thức, mà là những DA then chốt, gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo đà tăng trưởng cho thành phố trong giai đoạn mới. Việc lựa chọn các dự án để khởi công, khánh thành đều được cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm tính lan tỏa, hiệu quả lâu dài và phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển của thành phố.