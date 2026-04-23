Trao 36 giải cá nhân tại Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Hue-S năm 2026"

Trao giải Nhất cho 4 cá nhân đoạt giải tại 4 tuần thi của Hội thi

Diễn ra từ ngày 6/4 đến hết ngày 3/5 (gồm 4 tuần thi) trên nền tảng số Hue-S, Hội thi đã trở thành một chiến dịch thực hành số sâu rộng, góp phần lan tỏa rộng rãi các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số và lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mang đậm tinh thần của phong trào "Bình dân học vụ số" để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Sau 1 tháng phát động, Hội thi đã thu hút 147.930 lượt dự thi. Trong đó, khối công chức, viên chức có 111.981 lượt và khối người dân có 35.949 lượt. Đây là kết quả cho thấy Hội thi đã tạo được sức lan tỏa tích cực, đặc biệt trong khối cơ quan Nhà nước; đồng thời bước đầu thu hút sự tham gia của người dân, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố.

Qua 4 tuần thi, Ban tổ chức quyết định công nhận và trao thưởng cho 5 tập thể có thành tích nổi bật và 36 cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích.

Vinh danh và trao thưởng cho 5 tập thể có thành tích nổi bật tại Hội thi

Thông qua việc tìm hiểu các kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và trên nền tảng Hue-S, cũng như kỹ năng bảo mật tài khoản, thanh toán trực tuyến và các kỹ năng số khác, cán bộ, công chức, viên chức và người dân đã được trang bị đầy đủ kiến thức thiết yếu để tự tin tham gia, vận dụng và tương tác hiệu quả, an toàn trên môi trường số.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hội thi này không chỉ là sân chơi tìm hiểu kiến thức thuần túy, mà đã trở thành chiến dịch thực hành số sâu rộng. Thành công của Hội thi đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến bền vững, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình xây dựng chính quyền số và xã hội số bền vững, văn minh.