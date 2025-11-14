Hue-S: Cầu nối thông tin trong phòng, chống thiên tai

Cán bộ HueIOC trực tổng đài, hỗ trợ tiếp nhận hàng nghìn thông tin từ người dân trong những ngày bão lũ vừa qua. Ảnh: Hue IOC

Kênh thông tin chính thống và uy tín

Nhiều năm trở lại đây, mỗi khi Huế bước vào mùa mưa lũ, nền tảng đô thị thông minh Hue-S lại trở thành "người bạn đồng hành" quen thuộc của người dân. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân có thể nắm bắt tình hình thời tiết, mực nước, lượng mưa, cảnh báo xả lũ… trên ứng dụng Hue-S hay kết nối trực tiếp với Tổng đài 19001075 trong các tình huống cần hỗ trợ khẩn cấp.

Chị Hồ Thủy Tiên, phường Kim Long chia sẻ: "Những ngày mưa lũ, tôi vào Hue-S liên tục để xem camera, mực nước sông, dự báo xả lũ… Nhờ vậy, kịp thời kê cao đồ đạc và nhắc bà con trong xóm đi lại an toàn". Với chị Nguyễn Thị Hồng Thư ở phường Phong Điền, Hue-S lại là "bản đồ di động" hữu ích khi di chuyển trong mùa mưa lũ. "Nhờ dò tuyến đường trên Hue-S, tôi tránh được nhiều đoạn ngập sâu, tắc đường khi đón người thân ở sân bay", chị Thư nói. Còn anh Nguyễn Đăng Thịnh, quê ở Phong Dinh, đang làm việc xa cho biết: "Những hôm mưa lớn, tôi rất lo cho gia đình. Nếu không liên lạc được, tôi có thể gửi SOS qua ứng dụng Hue-S hoặc gọi đường dây nóng 19001075 để nhờ hỗ trợ".

Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, hệ thống dữ liệu và đường truyền tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng, nhưng Hue-S vẫn duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm dòng thông tin thông suốt đến từng người dân. Đằng sau sự vận hành ấy là nỗ lực không ngừng của đội ngũ kỹ thuật và cán bộ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (Hue IOC) - những "người gác cổng thông tin" thầm lặng, trực 24/24 để truyền tải các cảnh báo, dự báo và hướng dẫn ứng phó kịp thời.

Chia sẻ về công tác này, ông Trần Trọng Hiếu, Giám đốc Trung tâm Hue IOC cho biết: Ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, Hue IOC vẫn hoạt động 24/24, liên tục truyền tải cảnh báo, dự báo thời tiết, mưa lũ đến người dân qua Hue-S, Fanpage, Zalo OA. Đây không chỉ là công cụ, mà là sợi dây kết nối giữa chính quyền và người dân trong thiên tai.

Trong giai đoạn cao điểm, Trung tâm HueIOC đã phối hợp Đài Khí tượng Thủy văn thành phố và các đơn vị liên quan đăng tải hàng trăm bản tin, infographic, cảnh báo sạt lở, lũ quét, cập nhật mực nước hồ chứa, công điện khẩn của UBND thành phố, hướng dẫn kỹ năng ứng phó và cả cảnh báo tin giả để người dân nắm bắt thông tin chính xác, kịp thời.

Từ ngày 25/10 đến 4/11, Trung tâm HueIOC đăng tải 375 bài viết trên các nền tảng số. Trong đó, 109 bài trên Hue-S, 89 bài qua Zalo OA, 177 bài trên Fanpage (hơn 214.000 người theo dõi), thu hút gần 16,65 triệu lượt xem, gần 7,3 triệu lượt tiếp cận và 93.000 lượt tương tác. Riêng Hue-S ghi nhận 17,8 triệu lượt truy cập, trở thành "kênh sống" cung cấp dữ liệu mưa lũ nhanh và chính xác nhất cho người dân.

Sát cánh cùng người dân trong thiên tai

Trong phòng, chống thiên tai, Hue-S và Tổng đài 19001075 đã phát huy hiệu quả như hai "cánh tay hỗ trợ" đắc lực. Người dân có thể gọi đến tổng đài để được hướng dẫn, hoặc gửi yêu cầu cứu hộ trực tiếp bằng cách truy cập vào chức năng "Thời tiết thiên tai" trên Hue-S rồi chọn nút SOS để gửi yêu cầu ứng cứu khẩn cấp. Chỉ tính riêng từ 27/10 đến 4/11, tổng đài đã tiếp nhận 1.511 cuộc gọi đến và 732 cuộc gọi đi, cập nhật tình hình mưa lũ, hướng dẫn người dân sử dụng Hue-S và chuyển thông tin ứng cứu đến các lực lượng tại chỗ. Cùng thời gian này, hệ thống SOS của Hue-S ghi nhận 158 tín hiệu khẩn cấp, trong đó 80 trường hợp được cứu hộ kịp thời, chủ yếu là người già neo đơn, bệnh nhân, phụ nữ mang thai, sinh viên mắc kẹt hoặc hộ dân ở vùng trũng sâu.

Đại diện bộ phận trực tổng đài Trung tâm Hue IOC chia sẻ: "Suốt hơn 10 ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, bộ phận ứng trực gần như làm việc "hết công suất". Ngoài tiếp nhận ứng cứu qua SOS, các tổ trực tổng đài còn tiếp nhận hàng trăm yêu cầu hỗ trợ di chuyển, sơ tán đến nơi an toàn. Mỗi thông tin được tiếp nhận đều được chuyển đến đúng lực lượng phụ trách để xử lý nhanh chóng. Điều đáng mừng hơn là 100% yêu cầu đều được địa phương, cơ quan chức năng hỗ trợ kịp thời, hiệu quả".

Không chỉ là công cụ hỗ trợ người dân, nền tảng Hue-S và Trung tâm IOC còn là "bộ não dữ liệu" giúp chính quyền thành phố theo dõi, phân tích và đưa ra quyết định ứng phó nhanh, chính xác trong từng tình huống. Từ mạng lưới camera, cảm biến mực nước đến dữ liệu thời tiết theo thời gian thực, mọi thông tin đều được tổng hợp và cập nhật liên tục để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Ông Bùi Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: "Trong thiên tai, hệ thống đường truyền, camera, cảm biến dữ liệu đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Việc duy trì vận hành ổn định giúp lãnh đạo thành phố có thông tin chính xác, ra quyết định ứng phó nhanh và hiệu quả".

Trong công tác phòng, chống thiên tai, Hue-S và Trung tâm HueIOC không chỉ là nền tảng công nghệ đơn thuần mà đã thể hiện rõ vai trò cầu nối, điểm tựa truyền - nhận thông tin quan trọng. Đây còn là minh chứng sinh động cho năng lực chuyển đổi số của Huế, nơi công nghệ được ứng dụng để phục vụ người dân. Điều đó cũng khẳng định, Hue-S không chỉ truyền tải thông tin, mà còn lan tỏa tinh thần "chính quyền đồng hành cùng Nhân dân", sẵn sàng có mặt khi người dân cần nhất, giữa những ngày bão, lũ.