  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 23/04/2026 11:30

Hấp dẫn “Phú Vinh - Hương sắc ẩm thực biển và đầm phá”

HNN.VN - Ngày 23/4, tại bãi tắm biển Vinh Thanh, xã Phú Vinh, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã phối hợp tổ chức hội thi ẩm thực với chủ đề: “Phú Vinh - Hương sắc ẩm thực biển và đầm phá” lần thứ I năm 2026.

Các đại biểu tham quan, động viên các đội thi 

Có 10 đội thi đến từ các nhà hàng tiêu biểu trên địa bàn xã tranh tài.

Trong thời gian không quá 90 phút, mỗi đội thi chế biến và trình bày 1 mâm ăn (hoặc set menu) từ 3 đến 5 món cho 6 người ăn. Nguyên liệu chính là hải sản biển và đầm phá như tôm, cá, cua, ghẹ, hàu, mực, rong biển, các loại rau, củ, quả…., tối đa không quá 3 triệu đồng/1 mâm. Các đội thi cũng thực hiện phần thuyết trình về món ăn như ý nghĩa, nguyên liệu, cách chế biến, giá trị dinh dưỡng...

Hội thi nhằm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực đặc trưng của địa phương, đặc biệt là các món ăn từ nguồn nguyên liệu biển và đầm phá, quảng bá hình ảnh du lịch, ẩm thực xã Phú Vinh đến với du khách trong và ngoài địa phương, góp phần xây dựng xã Phú Vinh từng bước trở thành Trung tâm Dịch vụ - Du lịch biển và đầm phá theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Qua đó, tạo sân chơi giao lưu, gắn kết, học hỏi kinh nghiệm giữa các chủ nhà hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực trên địa bàn, góp phần phát triển du lịch và kinh tế địa phương.  

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
 Từ khóa:
phú vinhhội thiẩm thựchương sắcbiển đầm phá
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế:
Đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ báo cáo viên

Ngày 20/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 dành cho các đồng chí cấp ủy viên, báo cáo viên thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

25 đội thi tranh tài “Tìm kiếm sứ giả ẩm thực xứ Huế”

Chiều 10/4, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Công ty CholimexFoods tổ chức hội thi “Tìm kiếm sứ giả ẩm thực xứ Huế - Mùa 7” với chủ đề “Gìn giữ và lan tỏa tinh hoa ẩm thực Huế”.

30 thí sinh tranh tài hội thi báo cáo viên giỏi Bộ đội biên phòng

Ngày 7 và 8/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi trong BĐBP năm 2026. Có 30 thí sinh là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, báo cáo viên, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tham dự.

Phát động Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Hue-S năm 2026"

Sáng 6/4, UBND thành phố Huế tổ chức lễ phát động Hội thi trực tuyến Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên nền tảng Hue-S năm 2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top