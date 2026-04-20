Hấp dẫn “Phú Vinh - Hương sắc ẩm thực biển và đầm phá”

Các đại biểu tham quan, động viên các đội thi

Có 10 đội thi đến từ các nhà hàng tiêu biểu trên địa bàn xã tranh tài.

Trong thời gian không quá 90 phút, mỗi đội thi chế biến và trình bày 1 mâm ăn (hoặc set menu) từ 3 đến 5 món cho 6 người ăn. Nguyên liệu chính là hải sản biển và đầm phá như tôm, cá, cua, ghẹ, hàu, mực, rong biển, các loại rau, củ, quả…., tối đa không quá 3 triệu đồng/1 mâm. Các đội thi cũng thực hiện phần thuyết trình về món ăn như ý nghĩa, nguyên liệu, cách chế biến, giá trị dinh dưỡng...

Hội thi nhằm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực đặc trưng của địa phương, đặc biệt là các món ăn từ nguồn nguyên liệu biển và đầm phá, quảng bá hình ảnh du lịch, ẩm thực xã Phú Vinh đến với du khách trong và ngoài địa phương, góp phần xây dựng xã Phú Vinh từng bước trở thành Trung tâm Dịch vụ - Du lịch biển và đầm phá theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Qua đó, tạo sân chơi giao lưu, gắn kết, học hỏi kinh nghiệm giữa các chủ nhà hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực trên địa bàn, góp phần phát triển du lịch và kinh tế địa phương.