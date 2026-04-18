  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 20/04/2026 17:12
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế:

Đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ báo cáo viên

HNN.VN - Ngày 20/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 dành cho các đồng chí cấp ủy viên, báo cáo viên thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

30 thí sinh tranh tài hội thi báo cáo viên giỏi Bộ đội biên phòng

 Ban giám khảo kiểm tra các nội dung thi của thí sinh 

Tham gia hội thi là những báo cáo viên tiêu biểu được tuyển chọn từ hội thi cấp cơ sở. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình và thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Nội dung tập trung vào các văn kiện quan trọng như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Với sự chuẩn bị công phu, các thí sinh đã thể hiện tốt vai trò, kỹ năng của người báo cáo viên. Nhiều bài thuyết trình có nội dung chặt chẽ, thông điệp rõ ràng, bám sát thực tiễn nhiệm vụ tại từng cơ quan, đơn vị, thể hiện tính định hướng cao trong công tác tuyên truyền.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng; đồng thời thúc đẩy đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân đối với Đảng, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Thông qua hội thi, Bộ CHQS thành phố đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời lựa chọn những nhân tố tiêu biểu tham gia hội thi cấp trên trong thời gian tới.

QUANG SƠN
 Từ khóa:
Báo cáo viênhội thichính trị viênbáo cáo viên giỏisuất sắcBộ CHQS
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top