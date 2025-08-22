Tổng thống Mulino Quintero: Việt Nam có vai trò quan trọng đối với Panama

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Panama Jose Raul Mulino Quintero. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF Davos lần thứ 55 và hoạt động song phương tại Thụy Sĩ, ngày 21/01, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò và vị thế của Panama tại khu vực Trung Mỹ và Mỹ Latinh, luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ mà nhân dân Panama dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay; khẳng định sự gần gũi giữa nhân dân hai nước sẽ là điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ song phương, nhất là chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Tổng thống José Raúl Mulino Quintero.

Tổng thống Panama khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng đối với Panama, bày tỏ sự khâm phục nỗ lực của Việt Nam vươn lên phát triển như ngày nay sau khi đấu tranh giành lại hòa bình, độc lập dân tộc; chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam trước đây; nhấn mạnh trong một thế giới ngày càng cạnh tranh gay gắt, hai nước cần tăng cường hợp tác.

Tổng thống Panama khẳng định hai nước có nhiều lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác, bổ trợ lẫn nhau, như hợp tác thương mại, dịch vụ; cảm ơn các doanh nghiệp Việt Nam đã ủng hộ và lựa chọn kinh doanh nhiều năm nay với Panama.

Tổng thống Mulino Quintero nhận định quy mô thương mại, vai trò của Việt Nam ở châu Á và sự siêng năng, cần cù của người dân Việt Nam là giá trị gia tăng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Để đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào hiệu quả và thực chất, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như cơ sở hạ tầng, ôtô điện, dược phẩm, phát triển du lịch, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định trên cơ sở những kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất lúa gạo, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Panama trong việc sản xuất lương thực, đặc biệt là trồng lúa.

Việt Nam cũng sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Panama vào kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam và tiếp cận cả 60 thị trường đối tác FTA mà Việt Nam đã ký kết và đang triển khai.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước mời Tổng thống Mulino Quintero sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Panama đã vui vẻ nhận lời mời./.