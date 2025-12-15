Vị khách thứ 20 triệu đến Việt Nam: Điểm khởi đầu cho hành trình mới mạnh mẽ

Thứ trưởng Hồ An Phong đón vị khách thứ 20 triệu tại sân bay Phú Quốc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Du lịch Việt Nam hôm nay đã ghi một dấu mốc lịch sử: lần đầu tiên đón 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong một năm. Đây là minh chứng sinh động cho nỗ lực bền bỉ, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của toàn ngành du lịch Việt Nam,” Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong chia sẻ trong khuôn khổ lễ đón vị khách quốc tế 20 triệu, vừa diễn ra chiều nay, ngày 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, An Giang.

Lãnh đạo ngành đánh giá cột mốc này không những càng khẳng định sức hút ngày càng gia tăng của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ, đa dạng hóa thị trường, hướng tới khách quốc tế có chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, đồng thời khẳng định niềm tin ngày càng lớn của du khách quốc tế vào một Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giàu trải nghiệm…

Món quà đặc biệt cho vị khách thứ 20 triệu

Lễ đón hành khách thứ 20 triệu nhằm thể hiện sự tri ân, và tái khẳng định rằng Việt Nam không chỉ là điểm đến của những chuyến đi, mà là điểm đến của cảm xúc, ký ức và sự kết nối lâu dài.

Theo đó, lễ đón đã được tổ chức tại hai điểm chính của khu vực sân bay, tại chân máy bay và trong sảnh sân bay với nhiều hoạt động ý nghĩa. Toàn bộ hành khách được chào đón tại chân máy bay cùng những bó hoa tươi thắm và 1 vé xem show Kiss of the Sea tại thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town (Phú Quốc).

Thông tin từ ban tổ chức, phần quà dành cho du khách thứ 20 triệu gồm: Một chuỗi vòng ngọc trai; Thẻ bay khứ hồi hạng Thương gia của Sun PhuQuoc Airways cho 2 người trong lần đến Việt Nam tiếp theo; Kỳ nghỉ 2 đêm tại Phòng hạng sang hoặc Villa riêng tư của một khách sạn 5 sao trong hệ thống Sun Group trên toàn quốc; Voucher Ẩm Thực Tinh Hoa Việt Nam (Michelin Star Gastronomy Pass) sử dụng tại chuỗi nhà hàng Michelin của Sun Group toàn quốc; 2 suất chơi golf tại sân Eschuri Vung Bau (Phú Quốc) có thời hạn sử dụng trong vòng 1 năm; 1 chuyến du thuyền riêng ngắm hoàng hôn và khám phá các hòn tại Nam đảo Phú Quốc; Thẻ ưu tiên WOW Pass tại tất cả các công viên trên toàn hệ thống Sun World trong vòng 1 năm trị giá 70 triệu đồng.

2 vị khách thứ 19.999.999 và 20.000.001 cũng đã nhận được phần quà giá trị, gồm: Vòng ngọc trai trị giá 60 triệu đồng; các voucher sử dụng sản phẩm, dịch vụ cao cấp trong hệ thống của Tập đoàn Sun Group.

Việc lựa chọn Phú Quốc là nơi đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu theo Thứ trưởng Hồ An Phong mang nhiều ý nghĩa. Bởi “Phú Quốc không chỉ là trung tâm du lịch biển đảo tiêu biểu của Việt Nam, mà còn là địa phương hội tụ đầy đủ lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng hiện đại và hệ sinh thái du lịch đồng bộ, từng bước khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện tầm quốc gia và quốc tế, hướng tới APEC 2027, và là hình ảnh đại diện sinh động cho giai đoạn phát triển mới của du lịch Việt Nam - xanh hơn, bền vững hơn và chất lượng cao hơn,” Thứ trưởng nhấn mạnh.

Điểm khởi đầu của một bước ngoặt mạnh mẽ

Cột mốc 20 triệu khách càng có ý nghĩa sâu sắc khi đạt được trong bối cảnh du lịch toàn cầu vừa trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có do đại dịch COVID-19. Kể từ khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022, ngành du lịch đã phục hồi và tăng trưởng liên tục: năm 2023 đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế; năm 2024 đạt 17,6 triệu lượt; và năm 2025 dự kiến đón trên 21 triệu lượt (vượt xa mức 18 triệu lượt thời điểm trước đại dịch năm 2019).

Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định: “Sự bứt phá của du lịch Việt Nam thời gian qua được thúc đẩy bởi các chính sách đột phá về thị thực, mở rộng diện miễn thị thực, triển khai thị thực điện tử, kéo dài thời hạn lưu trú; mở rộng kết nối hàng không với các thị trường trọng điểm; đổi mới mạnh mẽ công tác xúc tiến – quảng bá theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác công – tư; cùng với đó là đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, từng bước xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp, lành mạnh và hấp dẫn.”

Nồng nhiệt chúc mừng ba vị khách may mắn hôm nay, lãnh đạo ngành du lịch Việt Nam bày tỏ tin tưởng rằng những trải nghiệm tại Phú Quốc và Việt Nam sẽ để lại những ký ức đẹp trong hành trình của họ. “Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục quay trở lại Việt Nam, đồng thời trở thành những ‘đại sứ du lịch’ lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới gia đình, bạn bè và cộng đồng quốc tế,” Thứ trưởng nói.

Có thể nói, cột mốc 20 triệu khách quốc tế không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới. Lãnh đạo ngành du lịch Việt cam kết sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Với tốc độ tăng trưởng khoảng 21%, du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, trong bối cảnh tăng trưởng bình quân toàn cầu năm 2025 chỉ đạt khoảng 5%, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt 8% và du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90% so với trước dịch.

Năm 2025, Việt Nam lần thứ 6 được World Travel Awards vinh danh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới” và lần thứ 7 đạt danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á,” cùng nhiều giải thưởng uy tín dành cho các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch Việt Nam.