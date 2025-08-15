Mỹ và Nga họp thượng đỉnh, chưa có thỏa thuận nào được công bố

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo chung sau gần ba giờ họp kín. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hai nhà lãnh đạo, sau gần ba giờ gặp gỡ kín, đã phát biểu trước báo chí nhưng không trả lời câu hỏi.

Tổng thống Nga Putin bắt đầu cuộc họp báo bằng phát biểu của mình. Điều này khá bất thường khi người phát biểu trước là nhà lãnh đạo khách đến thăm.

Tổng thống Putin phát biểu rằng một thỏa thuận đạt được với Tổng thống Trump sẽ “mở đường hướng tới hòa bình ở Ukraine”, và tái nhấn mạnh “Như tôi đã nói, tình hình ở Ukraine liên quan đến những mối đe dọa cơ bản đối với an ninh của chúng tôi”.

Tổng thống Nga cho biết để đạt được một thỏa thuận lâu dài, họ cần loại bỏ “tất cả các nguyên nhân gốc rễ, các lý do chính của xung đột đó” nhưng cũng bày tỏ “Tôi đồng ý với Tổng thống Trump, như ông ấy đã nói hôm nay, rằng tất nhiên, an ninh của Ukraine cũng cần được bảo đảm. Tất nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị làm việc về vấn đề đó”.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong phát biểu của mình rằng Mỹ và Nga “chưa đi đến kết quả cuối cùng” tại hội nghị thượng đỉnh, nhưng ông và Tổng thống Putin “đã có một số tiến triển”.

“Chưa có thỏa thuận nào cho đến khi thực sự có thỏa thuận”, ông Trump nói, và thông báo “Tôi sẽ gọi điện cho NATO trong một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ gọi cho các bên mà tôi cho là phù hợp, và tất nhiên tôi sẽ gọi cho Tổng thống Zelensky để thông báo về cuộc họp hôm nay. Cuối cùng, quyết định là ở họ”.

Tổng thống Trump cũng nói rằng họ đã có một “cuộc họp rất hiệu quả” và có “rất nhiều điểm mà chúng tôi đã đồng thuận”.

Sau khi ông Trump kết thúc phát biểu bằng lời cảm ơn ông Putin, Tổng thống Nga ngỏ ý mời người đồng cấp Mỹ hội đàm lần tới tại Moskva, đáp lại, Tổng thống Trump nhận định lời mời này sẽ khiến ông “chịu một chút áp lực”, nhưng để ngỏ “có thể thấy điều đó có thể xảy ra”.