Chính thức ra mắt nền tảng số dành riêng cho phụ nữ Việt Nam

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chính thức ra mắt thí điểm Ứng dụng “Phụ nữ Việt Nam.” (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chính thức ra mắt thí điểm Ứng dụng “Phụ nữ Việt Nam.” Đây là nền tảng số dành riêng cho hội viên, phụ nữ, là người bạn đồng hành hỗ trợ chị em tiếp cận thông tin, tri thức và kỹ năng mọi lúc, mọi nơi.

Trong giai đoạn thí điểm, Ứng dụng tập trung vào các tiện ích phục vụ trực tiếp nhu cầu của hội viên, phụ nữ bao gồm: Bảng tin cập nhật tin tức tự động từ Cổng Thông tin điện tử của Hội và các chuyên đề kỹ năng dành cho hội viên, phụ nữ; khảo sát, thăm dò ý kiến trực tuyến, Thư viện số cung cấp kho tài liệu, ấn phẩm, học liệu phong phú hỗ trợ tiếp cận tri thức, kỹ năng dành cho cán bộ, hội viên phụ nữ cũng như phong trào "Bình dân học vụ số."

Bên cạnh đó, Ứngng dụng có các tính năng Hỏi đáp, Tư vấn và Trò chuyện giúp kết nối, chia sẻ trong cộng đồng phụ nữ, cán bộ, hội viên. Trên nền tảng các tiện ích đó, Ứng dụng đồng thời tích hợp các chức năng quản lý thông tin hội viên thống nhất theo hệ thống tổ chức Hội, làm cơ sở để chuẩn hóa dữ liệu và từng bước hình thành hệ sinh thái số toàn diện của Hội, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ứng dụng phụ nữ Việt Nam là giải pháp đột phá thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào chuyển đổi số với không gian số an toàn, tin cậy nơi hàng chục triệu phụ nữ Việt Nam có thể kết nối, chia sẻ, nâng cao kiến thức, kỹ năng, cùng nhau phát triển và góp phần xây dựng, tổ chức hội vững mạnh một điểm trạng nơi hàng chục triệu phụ nữ Việt cùng kết nối, sẻ chia, nâng cao tri thức và kiến tạo hạnh phúc.

Đặc biệt, không gian cộng đồng là nơi sinh hoạt chính thống của các hội nhóm. Đây là ngôi nhà chung để mỗi hội viên, phụ nữ cùng giao lưu, sẻ chia những câu chuyện đời thường, kinh nghiệm làm kinh tế hay nuôi dạy con cái.

Nền tảng số mới này là cầu nối trực tiếp để tiếng nói của mỗi người phụ nữ được lắng nghe và trân trọng thông qua tính năng khảo sát và thăm dò ý kiến, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tạo ra kênh tương tác đa chiều. Mỗi ý kiến đóng góp, mỗi nguyện vọng của hội viên phụ nữ sẽ được ghi nhận nhanh chóng, giúp Hội thấu hiểu sâu sắc hơn, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động và đề ra các quyết sách sát thực với đời sống của chị em, song hành cùng các tiện ích đời sống.

Với tầm nhìn dài hạn, phụ nữ Việt Nam sẽ không ngừng được nâng cấp, hoàn thiện hệ sinh thái số, mang lại những giá trị thiết thực nhất. Đây không chỉ là công nghệ, đây là sự đồng hành. Đây không chỉ là ứng dụng mà còn là 'ngôi nhà chung' của phụ nữ Việt.

Việc ra mắt thí điểm ứng dụng này là khâu đột phá về đổi mới phương thức hoạt động Hội trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, với quyết tâm hiện đại hóa phương thức hoạt động, tăng cường kết nối, phục vụ hội viên, phụ nữ toàn quốc và mong muốn mang lại những giá trị thiết thực nhất cho phụ nữ trong kỷ nguyên số./.