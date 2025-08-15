Hé lộ thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga-Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP/TTXVN)

RIA Novosti cho biết ngày 16/8, trang tin Axios dẫn nguồn thạo tin cho biết trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nga và Ukraine ngay trong tuần tới vào ngày 22/8.

Nguồn tin tiết lộ Tổng thống Trump muốn hội nghị này diễn ra “càng sớm càng tốt.”

Tuy nhiên, phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trước đó, hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra tại Anchorage, bang Alaska (Mỹ) chiều 15/8 (sáng 16/8 giờ Việt Nam) đã kết thúc mà không có thỏa thuận nào được đưa ra, dù rằng lãnh đạo Mỹ-Nga đều đánh giá tích cực về các nội dung thảo luận.

Có thể thấy cuộc gặp mang tính biểu tượng nhiều hơn là hiệu quả, khi chưa đạt được mục tiêu tạo bước ngoặt cho xung đột Ukraine nhưng là bước đệm cần thiết với những chỉ dấu cải thiện trong quan hệ Mỹ-Nga.

Đây là hội nghị thượng đỉnh trực tiếp giữa lãnh đạo Nga-Mỹ lần đầu tiên sau 4 năm, cũng là chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Putin đến Mỹ kể từ năm 2015./.