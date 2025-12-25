Liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền (ảnh tư liệu do Công an TP. Huế cung cấp)

Theo đó, liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền là cán bộ cảnh sát khu vực Công an TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) trước khi vào Nam chi viện chiến trường vào tháng 5/1968. Vào chiến trường miền Nam, liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền giữ chức vụ Phó ban An ninh huyện Quảng Điền (cũ), tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế).

Ngày 7/10/1970, trong một lần về móc nối, xây dựng cơ sở ngay tại chính quê hương xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền (cũ), do bị nội gián mật báo, địch đã cho quân bao vây, lục soát và phát hiện ra hầm bí mật. Địch dùng loa kêu gọi đầu hàng, hứa hẹn nhiều ân huệ nhằm mục đích bắt sống ông để khai thác và khuếch trương thanh thế vì đã chiêu hàng được một cán bộ lãnh đạo An ninh huyện.

Không mắc mưu địch, liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền đã anh dũng chiến đấu bằng các vũ khí sẵn có (súng AK, súng ngắn, lựu đạn…) đến hơi thở cuối cùng. Quả lựu đạn cuối cùng, ông chấp nhận hy sinh, kiên quyết không đầu hàng.