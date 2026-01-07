Trợ lý từ xa - Cơ hội làm việc linh hoạt trong thời đại số

Thời đại số đã mở ra thêm một giải pháp làm việc linh hoạt - nghề trợ lý từ xa

Trong một buổi chiều cuối đông ở Huế, Thành Luận cặm cụi làm việc tại một quán cà phê sân vườn khá yên tĩnh ở phường Kim Long. Cô đang sắp xếp lịch trình làm việc cho một CEO công ty công nghệ ở… Canada. Đây là một trong số những công việc trợ lý từ xa mà cô đang đảm nhận. Hàng ngày, Luận hỗ trợ sắp xếp lịch trình làm việc, nhắc lịch họp, chuẩn bị nội dung làm việc, tổ chức các cuộc gặp gỡ đối tác… cho người sếp cách xa cô nửa vòng trái đất này.

Có thời điểm Luận nhận làm trợ lý từ xa cho 3 - 4 khách hàng. Chỉ cần có chiếc máy tính xách tay và mạng wifi đủ mạnh, cô có thể bắt tay vào công việc dù ở bất cứ thời gian nào. Cô chia sẻ, đây là công việc phù hợp nhất với bản thân sau khi lập gia đình. Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm trong ngành truyền thông, marketing và từng làm trợ lý doanh nghiệp ngay khi còn sinh viên, Luận đã có kinh nghiệm chuyên môn và khả năng sắp xếp thời gian tối ưu để có thể dấn bước làm trợ lý từ xa.

Thành Luận tiết lộ rằng, đã có thời gian cô thử quay trở lại với công việc văn phòng, nhưng vì có con nhỏ nên quỹ thời gian khá eo hẹp. Bên cạnh đó, cô muốn dành nhiều thời gian cho gia đình nên ít lâu sau, Luận lựa chọn làm công việc trợ lý từ xa.

Trong thời đại số hóa, nhiều đơn vị đang có xu hướng tối ưu hóa nhân sự nên tìm đến các đối tác làm trợ lý từ xa như một giải pháp phù hợp: vẫn đảm bảo hiệu quả công việc nhưng lại có thể tiết kiệm chi phí vận hành. Khác với nghề thư ký, trợ lý truyền thống thì trợ lý từ xa không cần có mặt tại văn phòng. Tuy không gặp mặt và đối thoại trực tiếp, nhưng sự hiện diện “trực tuyến” của những trợ lý này lại mang nhiều giá trị thiết thực. Từ các cá nhân hay doanh nghiệp đều có thể tìm cho mình một nhân viên hỗ trợ từ xa giúp quản lý lịch trình, soạn thảo tài liệu, báo cáo; quản lý mạng xã hội, đăng bài viết, trả lời bình luận; nghiên cứu thị trường, lên danh sách khách hàng tiềm năng; đưa ra những ý tưởng, giải pháp… thông qua điện thoại và các ứng dụng số, như: email, skype, viber…

Chị Nguyễn Hương, phường Thuận Hóa chia sẻ, bản thân đang làm kinh doanh tự do nên cần một người trợ lý nội dung giúp viết bài và đăng tải lên các trang mạng xã hội để xây dựng hình ảnh cá nhân và quảng bá sản phẩm. Sau khi tham khảo các nguồn thông tin, chị lựa chọn tìm đến trợ lý nội dung từ xa theo “gói” bài viết và đầu việc. Vào một số thời điểm cần đẩy mạnh chiến lược kinh doanh, chị sẽ “đặt hàng” gói nội dung. Ngoài sự chuyên nghiệp, thì mức chi phí phù hợp cũng là lý do khiến chị lựa chọn hình thức này.

Một số hội nhóm facebook của các trợ lý từ xa có hàng trăm nghìn người theo dõi đã nhận định, đây là công việc phù hợp cho những ai có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý thời gian tốt. Công việc trợ lý từ xa đem lại nguồn thu nhập từ 3 - 7 triệu đồng/khách hàng/tháng, tùy ngành nghề, mức độ yêu cầu và thời gian công việc... Thu nhập có thể tăng theo số lượng khách hàng mà người lao động có thể đảm nhận. Đặc biệt, những bạn trẻ có ngoại ngữ tốt, làm việc với đối tác nước ngoài như Thành Luận sẽ có thu nhập “hậu hĩnh” hơn.

Theo chia sẻ của nhiều người trong nghề, bên cạnh các kỹ năng chuyên môn, các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm khác kèm theo thì người trợ lý từ xa còn cần có khả năng sàng lọc và đánh giá thông tin để lựa chọn đối tác uy tín, tránh những rủi ro bị “xù” tiền công sau khi hoàn thành công việc. Và như bất cứ ngành nghề nào khác, để không bị đào thải, nghề trợ lý từ xa cũng yêu cầu người lao động phải luôn cập nhật kiến thức, kỹ năng mới để nâng cao trình độ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong bối cảnh thị trường lao động luôn thay đổi và biến động không ngừng.