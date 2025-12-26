Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật trong bộ đội biên phòng

Cán bộ chiến sĩ biên phòng không quản khó khăn, giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: BĐBP

Năm 2025, công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhận thức đúng đắn, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều biện pháp phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực. Tình hình tư tưởng, kỷ luật trong đơn vị ổn định, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh “tiêu biểu”, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong năm qua, cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng như: A80; giúp dân phòng, chống lụt bão, đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Tổng kết phong trào "Thi đua Quyết thắng" năm 2025, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 1 tập thể được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu Cờ thi đua; 3 đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. 136 tập thể, 185 cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố…

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.