Kỷ niệm 50 năm thành lập Đồn Biên phòng Quảng Nhâm

Đại tá Hoàng Minh Hùng trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Ngày 25/12/1975, đơn vị Công an Nhân dân Vũ trang 129 Hồng Trung được thành lập, mở đầu cho quá trình hình thành và phát triển của Đồn Biên phòng Quảng Nhâm ngày nay.

Trong những ngày đầu, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vừa “bám dân, bám địa bàn”, vừa kiên quyết truy quét các phần tử phản động, xử lý 77 đối tượng vượt biên trái phép, triệt phá nhiều tổ chức phản động tại các xã Nhâm (cũ) và Hồng Quảng (cũ); giúp dân trồng lúa nước, hướng dẫn cải tiến tập quán sản xuất, hỗ trợ Nhân dân xóa đói, giảm nghèo. Đơn vị triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, thực hiện tốt công tác tuần tra dọc đường biên... góp phần giữ vững an ninh trật tự tại khu vực biên giới.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là công tác đối ngoại biên phòng; phối hợp với chính quyền huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp người dân bản Sê Sáp và một số bản lân cận xây dựng nhà ở kiên cố, cải tạo các tuyến đường mòn, hỗ trợ vật tư y tế trong phòng, chống đại dịch COVID-19; hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tạo sinh kế bền vững, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đồn Biên phòng Quảng Nhâm vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 10 lần được công nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, bằng khen...