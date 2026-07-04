Emerald Bao Vinh chính thức xác lập hệ thống phân phối, chuẩn bị ra mắt thị trường

Chiều ngày 02/7/2026, tại Khách sạn Indochine Palace Huế, Công ty Cổ phần Bất động sản Max Thăng Long tổ chức Lễ Công bố Đại lý phân phối chính thức dự án Emerald Bao Vinh.

Tham dự chương trình có đại diện liên danh chủ đầu tư Công ty TNHH Phúc Thịnh và Tân Bảo Thành, đơn vị phát triển dự án Công ty Cổ phần Bất động sản Max Thăng Long, cùng lãnh đạo các đơn vị phân phối, đội ngũ kinh doanh và các đối tác đồng hành.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Trần Đức Diễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Max Thăng Long nhấn mạnh, Emerald Bao Vinh sở hữu vị thế hiếm có khi tọa lạc tại nơi giao hòa của hai dòng sông, hội tụ thế đất cận giang vượng khí, tụ thủy sinh tài, đồng thời nằm trên vùng đất giàu giá trị lịch sử và văn hóa của xứ Huế. Tọa lạc tại Hương Vinh - nay thuộc phường Hóa Châu, kề cận thương cảng cổ Bao Vinh và cửa ngõ phía Bắc Kinh thành Huế, dự án kế thừa chiều sâu của vùng đất di sản, đồng thời đón đầu động lực phát triển mới của Bờ Bắc Huế để kiến tạo một chuẩn sống hiện đại.

Lễ công bố Đại lý phân phối chính thức dự án Emerald Bao Vinh

Tiếp nối chương trình, ông Nguyễn Anh Khôi - đại diện Công ty TNHH Phúc Thịnh khẳng định, Emerald Bao Vinh được phát triển ngay tại tâm điểm của chiến lược phát triển Bờ Bắc Huế - nơi đang hội tụ những động lực tăng trưởng mới của đô thị di sản, từ hạ tầng, du lịch, thương mại đến không gian đô thị. Giá trị của dự án vì vậy không chỉ nằm ở hiện tại, mà còn ở khả năng đồng hành cùng quá trình hình thành một cực phát triển mới của thành phố Huế.

Theo đại diện chủ đầu tư, trên nền tảng quy hoạch đó, Emerald Bao Vinh được phát triển theo định hướng khu đô thị sinh thái hiện đại với phong cách kiến trúc Modern Tropical (Nhiệt đới Hiện đại). Dự án ưu tiên mật độ xây dựng thấp, gia tăng diện tích dành cho cây xanh và cảnh quan, đồng thời quy hoạch cốt nền cao nhằm nâng cao khả năng thích ứng với điều kiện mưa lũ đặc trưng của Huế. Hơn 45 tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ, hình thành một hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, giải trí và kết nối cộng đồng ngay trong nội khu.

Dự án Emerald Bao Vinh, phường Hóa Châu, Thành phố Huế

Đại diện chủ đầu tư cũng khẳng định, pháp lý minh bạch cùng định hướng phát triển bài bản là nền tảng để bảo vệ quyền lợi khách hàng và kiến tạo giá trị bền vững cho dự án. Emerald Bao Vinh sẽ đồng hành cùng hệ thống đại lý trên tinh thần minh bạch, chuyên nghiệp và lấy khách hàng làm trung tâm. Không chỉ hướng đến việc kiến tạo một khu đô thị chất lượng, dự án còn kỳ vọng góp phần hình thành một chuẩn sống mới cho Bờ Bắc Huế, nơi di sản được kế thừa, thiên nhiên được gìn giữ và nhịp sống hiện đại được phát triển hài hòa trong cùng một không gian.

Trong khuôn khổ chương trình, đơn vị phát triển Max Thăng Long đã tiến hành lễ ký kết và công bố các đơn vị đại lý chiến lược gồm: Công ty Cổ phần Công nghệ Bất động sản ProHouzing Huế, Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản HT Real, Công ty Cổ phần Đầu tư IRIC Group và Công ty Cổ phần Địa ốc Fuji Miền Trung.

Lễ công bố hệ thống đại lý phân phối chính thức không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của Emerald Bao Vinh trên thị trường mà còn khẳng định quyết tâm của chủ đầu tư, đơn vị phát triển và các đối tác trong hành trình kiến tạo một khu đô thị hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững, góp phần mở ra một chương phát triển mới cho Bờ Bắc Huế. Dự án dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường trong thời gian tới.