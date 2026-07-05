Dấu ấn của chiến thuật

Tây Ban Nha càng thi đấu càng ổn định. Ảnh: Nhandan.vn

Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch châu Âu. Tại chiến dịch World Cup lần này, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente vẫn đang lầm lũi tiến từng bước chậm mà chắc. Sau trận hòa đầy bất ngờ trước "hiện tượng" Cape Verde, nhà vua châu Âu đã lập tức trở lại bằng chuỗi trận toàn thắng ở vòng bảng, trước khi hủy diệt đội tuyển Áo 3-0 ở vòng 32 đội. La Roja càng đá càng ổn định. Quan trọng hơn, ngôi sao số một của họ - Lamine Yamal đang dần lấy lại 100% thể lực sau chấn thương.

Dưới triều đại Luis de la Fuente, Tây Ban Nha không còn thuần lối chơi tiki-taka như trước. Thay vào đó là một lối chơi trực diện hơn, tốc độ hơn và giàu tính đột biến hơn. Thế nhưng, với những cá nhân sở hữu kỹ thuật thượng thặng như Pedri, Rodri, Olmo hay Yamal, đội bóng xứ sở bò tót vẫn luôn dễ dàng áp đặt thế trận và kiểm soát bóng trước mọi đối thủ. Nói cách khác, dù thay đổi triết lý, Tây Ban Nha vẫn giữ được bản sắc cốt lõi: đặt tính tập thể lên trên hết lấy kỹ thuật cá nhân làm nền tảng cho những phương án tấn công. Lối chơi này đã mang lại vinh quang cho họ cách đây 2 năm, và giờ đây, họ vẫn là một “dàn đồng ca” đặc sắc - vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả.

Trái ngược với người hàng xóm, Bồ Đào Nha vẫn là một đội bóng mang đậm màu sắc cá nhân dù sở hữu đội hình toàn sao. Điều này cũng dễ hiểu khi họ đang có một "con chim đầu đàn" vĩ đại mang tên Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, CR7 vẫn gánh trên vai sứ mệnh đưa Bồ Đào Nha lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới. Qua 4 trận đấu, Ronaldo đã ghi bàn, đã chiến đấu hết mình, thế nhưng khó có thể nói anh đang có một phong độ xuất sắc và bùng nổ như Lionel Messi của Argentina.

Ronaldo vẫn thi đấu tròn vai tại World Cup 2026. Ảnh: Nhandan.vn

Nhìn một cách khách quan, Ronaldo vẫn chơi tròn vai và là một mắt xích quan trọng trong hệ thống mà HLV Roberto Martinez đang vận hành. Thế nhưng, chính việc quá phụ thuộc vào CR7 đã vô tình kìm hãm không gian chơi bóng của các ngôi sao khác như Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes hay Bernardo Silva, khiến họ chưa thể phô diễn hết tài năng tại sân chơi World Cup.

Còn nhớ trong trận thắng Croatia 2-1, HLV Martinez đã có một quyết định dũng cảm khi rút Ronaldo ra nghỉ ở cuối hiệp hai. Kết quả là Bồ Đào Nha đã tìm được bàn thắng quyết định từ cú đánh đầu của Goncalo Ramos ở những phút cuối. Liệu trước một đối thủ còn đáng sợ hơn Croatia là Tây Ban Nha, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục chọn Ronaldo làm hạt nhân duy nhất, hay sẽ táo bạo thay đổi chiến thuật để tạo nên sự khác biệt?

So với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha sở hữu dàn hảo thủ đồng đều không kém ở cả ba tuyến. Nhưng như đã phân tích, điểm cộng của Tây Ban Nha chính là tính tập thể toàn diện và sự đột biến trong lối chơi. Nếu như mọi đường lên bóng của Bồ Đào Nha đều có xu hướng hướng về vị trí của Ronaldo, thì Tây Ban Nha lại có quá nhiều phương án để đánh sập hàng phòng ngự đối phương: một đường chuyền xuyên tuyến xé toang đội hình của Pedri, một pha đột phá xé gió bên hành lang cánh phải của Yamal, hay một tình huống cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm của Olmo. Sự đa dạng này không chỉ giúp La Roja tránh bị bắt bài mà còn dễ dàng làm rối loạn hệ thống phòng ngự của đối thủ.

Trận derby bán đảo Iberia từ trước đến nay luôn căng thẳng và thường được định đoạt chỉ trong một khoảnh khắc và có thể là ở màn “đấu súng” trên chấm luân lưu. Trong một cuộc đối đầu "kẻ tám lạng, người nửa cân" như thế này, dấu ấn chiến thuật của hai vị thuyền trưởng Luis de la Fuente và Roberto Martinez sẽ đóng vai trò quyết định, định đoạt cái tên sẽ tiếp tục viết tiếp giấc mơ vĩ đại trên đất Bắc Mỹ.