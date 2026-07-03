Trao học bổng cho học sinh, giáo viên đạt thành tích cao môn lịch sử

Trao học bổng cho các học sinh, giáo viên có nhiều thành tích trong dạy và học môn lịchsử

Kỳ thi chọn học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12 cấp thành phố năm học 2025-2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực cả về số lượng lẫn chất lượng, với 154 giải được trao, gồm 2 giải Nhất, 38 giải Nhì, 50 giải Ba và 64 giải Khuyến khích ở cả bảng chuyên và không chuyên. Đặc biệt, kết quả thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử của thành phố tiếp tục được nâng cao, phản ánh hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cũng như những đổi mới trong phương pháp giảng dạy của đội ngũ giáo viên.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao học bổng cho 20 giáo viên và 28 học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong kỳ thi. Đây là những thầy cô giáo trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển và các học sinh đạt kết quả nổi bật, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của thành phố.

Đợt trao học bổng nhằm ghi nhận, động viên những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dạy và học môn lịch sử, đồng thời khích lệ phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi của địa phương.

Nguồn kinh phí học bổng được tài trợ từ khoản viện trợ phi dự án “Hỗ trợ học bổng cho học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi môn lịch sử cấp thành phố năm học 2025-2026”, được UBND thành phố phê duyệt theo Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/6/2026.

Khoản tài trợ do ông Nguyễn Mạnh Quang và bà Nguyễn Thị Phúc - hai kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Hoa Kỳ - hỗ trợ với mong muốn góp phần khuyến khích việc dạy và học môn lịch sử, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.