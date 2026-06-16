Người dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố

Một góc Thuận An

Không đơn thuần chỉ là sự thay đổi về tên gọi

Việc sắp xếp thôn, TDP không chỉ hướng đến mục tiêu tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn chú trọng gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và sự gắn kết vốn có của cộng đồng dân cư.

Tại xã Phú Hồ, hiện có 12 thôn và theo phương án dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 10 thôn. Những ngày này, các cuộc họp chi bộ, họp dân được tổ chức liên tục nhằm tuyên truyền, thông tin đầy đủ đến người dân về chủ trương sắp xếp thôn, TDP theo quy định mới.

Có mặt tại thôn Thủy Diện trước thời điểm thực hiện sắp xếp, chúng tôi ghi nhận không khí trao đổi, thảo luận diễn ra cởi mở, thẳng thắn. Theo phương án dự kiến, thôn Thủy Diện sẽ sáp nhập với thôn Xuân Ổ, hình thành một khu dân cư có quy mô lớn hơn, trải dài ven phá Tam Giang. Việc sắp xếp được tính toán trên cơ sở bảo đảm các tiêu chí về quy mô dân số, đồng thời xem xét đặc điểm địa lý, lịch sử hình thành và mối liên kết cộng đồng dân cư.

Dù tên gọi thôn Thủy Diện có thể không còn sau khi sáp nhập, song đa số người dân đều bày tỏ sự đồng thuận. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ông Trần Văn Khâm, Bí thư Chi bộ thôn Thủy Diện, xã Phú Hồ chia sẻ: “Chúng tôi đã tổ chức họp dân để lấy ý kiến. Dù vẫn có những ý kiến khác nhau, nhưng đa số bà con đều thống nhất với chủ trương sắp xếp lại thôn, TDP để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay”.

Theo ông Đào Hữu Bích, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hồ, việc sắp xếp thôn được thực hiện trên cơ sở bảo đảm các tiêu chí theo quy định, đồng thời cân nhắc đến đặc điểm dân cư, điều kiện tự nhiên và sự kết nối giữa các khu vực nhằm tạo động lực phát triển cho địa phương trong thời gian tới.

Không chỉ ở khu vực nông thôn, công tác sắp xếp TDP tại các địa phương đô thị cũng đang được triển khai khẩn trương. Tại phường Thuận An, địa phương có quy mô dân số gần 65 nghìn người, theo phương án dự kiến, số lượng TDP sẽ được sắp xếp từ 28 xuống còn 14 TDP.

Trong đó, nhiều tên gọi gắn bó lâu đời với người dân địa phương như Vĩnh Trị, Minh Hải có thể không còn sau sắp xếp. Dù sự thay đổi về tên gọi hay địa giới ít nhiều tạo nên những cảm xúc, lưu luyến đối với những người đã gắn bó nhiều thế hệ với quê hương, song đa số người dân đều đồng tình và kỳ vọng việc tinh gọn đầu mối sẽ giúp công tác quản lý hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị ven biển.

Ông Nguyễn Duy Cường, Tổ trưởng TDP Minh Hải, phường Thuận An cho biết: “Sắp xếp lại TDP là phù hợp với thực tế hiện nay nên người dân đều đồng thuận. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ tên gọi các TDP sau sáp nhập để vừa bảo tồn giá trị lịch sử, vừa thể hiện được nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng biển Thuận An”.

Đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố ở phường Thuận An đóng góp ý kiến tại những hội nghị quan trọng

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý

Theo phương án tổng thể, từ 1.105 thôn, TDP hiện có, TP. Huế dự kiến sắp xếp còn 583 đơn vị, giảm hơn 520 thôn, TDP. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Việc sắp xếp không chỉ góp phần giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, tiết kiệm nguồn lực ngân sách mà còn tạo điều kiện tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Tại 40 xã, phường trên địa bàn TP. Huế, công tác lấy ý kiến Nhân dân về việc sắp xếp thôn, TDP đang được triển khai theo đúng lộ trình. Các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai phương án sắp xếp để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin, tạo sự đồng thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ông Ngô Văn Đủ, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An khẳng định: “Bên cạnh sự đồng thuận của người dân, chúng tôi đặc biệt chú trọng thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Mọi nội dung đều được công khai, lấy ý kiến rộng rãi. Người dân kỳ vọng sau sắp xếp, các TDP sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn, chứ không đơn thuần chỉ là sự thay đổi về tên gọi”.

Với sự đồng thuận cao của người dân cùng sự chuẩn bị khẩn trương, trách nhiệm của các địa phương, việc sắp xếp thôn, TDP trên địa bàn TP. Huế trong tháng 6 này được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý ở cơ sở, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống và sự gắn kết cộng đồng trong tiến trình phát triển của thành phố.