Số hóa trong hoạt động công đoàn

Công nhân Công ty TNHH MSV làm việc trên dây chuyền sản xuất

Hình thành hệ sinh thái công đoàn số

Sử dụng chatbot (công cụ trò chuyện tự động) như một kênh hỗ trợ tra cứu, giải đáp thắc mắc của người lao động (NLĐ), xây dựng hệ thống quản lý đoàn viên điện tử, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số hay triển khai “Chợ Tết Công đoàn” trực tuyến... là những hoạt động cụ thể đã và đang được các cấp công đoàn thành phố Huế thực hiện nhằm từng bước thay đổi phương thức hoạt động, thích ứng với yêu cầu mới.

Tại Công ty TNHH MSV ở Khu Công nghiệp Phú Bài, bên cạnh việc được doanh nghiệp ứng dụng trong quản lý và điều hành sản xuất, công nghệ này đang từng bước đi vào hoạt động công đoàn, tạo nên những thay đổi đáng chú ý trong cách thức chăm lo, kết nối và bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MSV cho biết, hai năm qua, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp được đào tạo và từng bước ứng dụng AI vào thực tiễn. Từ xây dựng chương trình hoạt động, thiết kế nội dung tuyên truyền, tổ chức học tập trực tuyến đến hỗ trợ giải đáp chế độ, chính sách cho đoàn viên, nhiều công việc vốn mất nhiều thời gian xử lý thủ công nay được thực hiện nhanh và hiệu quả hơn.

“Chúng tôi đã sử dụng chatbot như một kênh hỗ trợ tra cứu, giải đáp những thắc mắc thường gặp liên quan đến quyền lợi và chế độ của NLĐ. Dữ liệu về thu nhập, điều kiện làm việc, năng suất lao động được tổng hợp, phân tích nhằm phục vụ đối thoại và thương lượng tập thể, giúp các đề xuất của tổ chức công đoàn có thêm cơ sở thực tiễn”, ông Hoàng chia sẻ.

Những năm qua, các cấp công đoàn đã xây dựng hệ thống quản lý đoàn viên điện tử, từng bước thay thế phương thức lưu trữ hồ sơ thủ công. Hiện khoảng 92% dữ liệu đoàn viên đã được số hóa, tạo nền tảng để cập nhật thông tin kịp thời, nắm bắt nhu cầu NLĐ và triển khai các chương trình hỗ trợ đúng đối tượng.

Đổi mới để đáp ứng yêu cầu đề ra

Công tác tuyên truyền cũng có nhiều thay đổi. Thông qua fanpage, nhóm zalo và các nền tảng trực tuyến, thông tin về chính sách pháp luật lao động, chương trình phúc lợi, hoạt động Tháng Công nhân hay các lớp học dành cho con đoàn viên được chuyển tải nhanh hơn đến NLĐ. Việc ứng dụng AI trong thiết kế hình ảnh, xây dựng video, biên tập nội dung giúp cán bộ công đoàn giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả truyền thông.

Ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ), Trưởng ban Công tác Công đoàn thành phố cho biết, các công cụ AI giúp tiết kiệm đáng kể thời gian xây dựng nội dung tuyên truyền, đồng thời tạo ra những sản phẩm trực quan, dễ tiếp cận hơn với NLĐ.

Chuyển đổi số còn được thể hiện qua các chương trình chăm lo NLĐ. Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” được triển khai trên nền tảng thương mại điện tử, đã hỗ trợ hơn 4.000 đoàn viên trên địa bàn thành phố thông qua phiếu mua hàng điện tử trị giá 500 nghìn đồng/người. NLĐ không chỉ nhận hỗ trợ mà còn chủ động lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu số đang góp phần giúp các chương trình chăm lo ngày càng kịp thời, thiết thực và sát nhu cầu hơn. Giai đoạn 2023 - 2025, các cấp công đoàn thành phố Huế đã chăm lo cho hơn 1,6 triệu lượt đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí trên 177 tỷ đồng thông qua các chương trình “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”, “Điều ước đoàn viên”, “Bữa cơm Công đoàn” cùng nhiều hoạt động phúc lợi khác.

Theo ông Lê Minh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Huế, chuyển đổi số đang làm thay đổi cách làm việc, học tập và tiếp cận thông tin của NLĐ. Với lực lượng lao động ngày càng trẻ, có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ và môi trường làm việc hiện đại, tổ chức công đoàn cũng phải đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

“Chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ vào công việc hằng ngày mà là đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng phục vụ, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của NLĐ và triển khai hiệu quả các chương trình chăm lo đoàn viên”, ông Lê Minh Nhân khẳng định.