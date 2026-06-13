Gần dân, sát dân để chăm lo tốt cho dân

Trực tiếp hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số

Dân vận từ cơ sở

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Sơn Thủy, Hồng Thượng, Phú Vinh và Hồng Thái, xã A Lưới 3 hiện có diện tích hơn 154km² với gần 9.000 nhân khẩu sinh sống tại 20 thôn, khu dân cư. A Lưới 3 là địa phương có diện tích rộng, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống và trình độ tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế.

Từ thực tiễn, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 3 đã triển khai mô hình "Dân vận số", ứng dụng các nền tảng công nghệ để tăng cường kết nối giữa chính quyền với Nhân dân. Thông qua các nhóm Zalo cộng đồng và các kênh tương tác trực tuyến, người dân được tiếp cận thông tin kịp thời, đồng thời những khó khăn, kiến nghị của dân cũng được chuyển đến chính quyền một cách nhanh chóng.

Chị Hồ Thị Hinh ở thôn Căn Tôm cho biết: “Khi được tham gia mô hình “Dân vận số” và các nhóm Zalo cộng đồng, tôi sớm được tiếp cận các chủ trương, chính sách mới, đồng thời có thể phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống hằng ngày một cách nhanh chóng đến lãnh đạo xã”.

Không dừng lại ở việc tập huấn cho đội ngũ cán bộ, mô hình còn phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà", trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số. Cách làm này đặc biệt phù hợp bởi xã A Lưới 3 có địa bàn rộng, nhiều người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và người cao tuổi còn gặp khó khăn trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ. Qua đó, mô hình không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận mà còn thể hiện rõ tinh thần gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Bà Lê Thị Mai Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 3 cho biết: "Sau hơn hai tháng triển khai, đến nay, hơn 100 cán bộ mặt trận, đoàn thể tại 20 thôn, bản cơ bản nắm bắt và sử dụng thành thạo các ứng dụng của mô hình 'Dân vận số'. Chúng tôi thường xuyên theo dõi, đôn đốc lực lượng cán bộ mặt trận cơ sở đến tận nhà người dân để hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng trên VNeID, nền tảng dịch vụ công trực tuyến…, từng bước giúp bà con tiếp cận công nghệ, phục vụ giải quyết công việc và tiếp nhận thông tin nhanh chóng hơn".

Những mô hình thiết thực

Không chỉ đổi mới công tác dân vận bằng ứng dụng công nghệ số, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã A Lưới 3 còn triển khai nhiều mô hình thiết thực, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội còn tồn tại ở địa phương. Tiêu biểu là mô hình "Phụ nữ 3 đúng" (Nói đúng - Làm đúng - Nghe đúng) gắn với "Gia đình hội viên không có trẻ hư" do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện.

Thông qua các buổi sinh hoạt, tuyên truyền tại thôn bản, hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục con em, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, giảm thiểu các tệ nạn và thói hư tật xấu trong thanh, thiếu niên, từng bước xây dựng môi trường sống văn minh, tiến bộ tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Lưới 3 cho biết: "Qua quá trình triển khai, nhận thức và trách nhiệm của nhiều bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em đã có những chuyển biến tích cực. Quan trọng hơn, các mô hình đã phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, vun đắp môi trường sống lành mạnh, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đoàn kết và cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn".

Từ mô hình "Dân vận số", các chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc đến hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người dân, những cách làm sáng tạo, thiết thực ấy đang góp phần thay đổi diện mạo của xã vùng cao A Lưới 3, và minh chứng sinh động cho phương châm "Gần dân, sát dân để chăm lo tốt cho dân" để xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.