  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 06/07/2026 16:32

Cá lồng chết hàng loạt trên sông Bồ khiến người nuôi thiệt hại lớn

HNN.VN - Theo thông tin vừa ghi nhận, cá nuôi lồng trên sông Bồ, đoạn qua xã Quảng Điền, TP. Huế, bất ngờ chết hàng loạt trong những ngày qua và rải rác trong sáng hôm nay, gây thiệt hại lớn cho nhiều hộ nuôi thủy sản. Phần lớn số cá bị chết là cá nuôi thương phẩm đã đạt kích cỡ xuất bán, sau thời gian nuôi từ 18 tháng đến 2 năm. Thiệt hại xảy ra ngay trước thời điểm thu hoạch khiến nhiều hộ dân mất trắng, rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Thống kê thiệt hại số cá lồng chết do lũ ở xã Đan Điền để hỗ trợ người dânMưa rét kéo dài làm cá nuôi lồng bị chết

Người dân khẩn trương vớt cá chết để tiêu hủy và thu gom cá yếu bán cho thương lái

Chỉ sau một đêm, đây là những gì còn lại tại các lồng cá của các hộ nuôi cá lồng ven khu vực sông Bồ. Thay vì chuẩn bị thu hoạch, nhiều hộ dân phải vớt cá chết, đồng thời tìm cách bán số cá đang yếu để vớt vát phần nào vốn và công sức đã bỏ ra suốt gần hai năm. Nỗ lực chỉ có thể giảm bớt một phần rất nhỏ so với thiệt hại.

Hộ bà Phan Thị Lộc và hộ ông Lê Minh là 2 trong số 19 hộ chịu thiệt hại nặng ở thôn Phò Lai, xã Quảng Điền trong đợt này. Mỗi hộ có khoảng 200 con cá thương phẩm bị chết, thiệt hại ước tính từ 40 đến 50 triệu đồng. Toàn bộ số cá này đều đã đến kỳ thu hoạch, chỉ còn chờ xuất bán, trong khi sự cố lại diễn ra quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay. 

Bà Phan Thị Lộc, người dân thôn Phò Lai, xã Quảng Điền chia sẻ: “Thiệt hại diễn ra quá nhanh. Gia đình đã dồn nhiều công sức và vốn liếng suốt gần hai năm để nuôi cá lồng nhưng giờ đây mất trắng. Thiệt hại xảy ra quá bất ngờ khiến bản thân không biết phải xoay xở ra sao”.

Phần lớn cá thiệt hại đều đã đạt kích cỡ xuất bán 2kg - 8kg 1 con 

Đối với ông Lê Minh, hai lồng cá không chỉ là nguồn thu nhập chính của gia đình mà còn là khoản tích lũy để trang trải chi phí sản xuất nông nghiệp cho vụ hè thu. Trước thiệt hại quá lớn, ông mong các cấp, các ngành quan tâm, có chính sách hỗ trợ để người nuôi sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục sản xuất.

Theo UBND xã Quảng Điền, nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết thay đổi thất thường, dòng nước lưu thông kém khiến lượng oxy hòa tan trong nước giảm, làm cá bị ngột và chết.

Tại thời điểm phóng viên ghi hình, mặt nước vẫn xuất hiện dày đặc những bọt khí trên mặt nước, cho thấy mức độ bất thường của môi trường nước, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến các lồng nuôi còn lại.

Trước diễn biến này, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại, đồng thời hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại phát sinh.

Người nuôi túc trực bên lồng cá để tăng cường sục khí, tăng mật độ oxy trong nước 

Ông Hoàng Văn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, trước mắt địa phương đề nghị người dân thường xuyên theo dõi diễn biến môi trường nước, vệ sinh khu vực lồng nuôi, tạo dòng chảy để tăng khả năng lưu thông nước; đồng thời sử dụng máy bơm, máy sục khí hoặc các thiết bị tạo oxy nhằm nâng cao lượng oxy hòa tan trong nước.

Các hộ nuôi được khuyến cáo giãn khoảng cách giữa các lồng, điều chỉnh mật độ nuôi phù hợp để hạn chế thiệt hại nếu thời tiết bất lợi tiếp tục kéo dài.

Địa phương cũng đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát thiệt hại, đề xuất các giải pháp hỗ trợ về kỹ thuật, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định và tái sản xuất.

Tính đến sáng 6/7, toàn xã Quảng Điền ghi nhận hơn 30 lồng nuôi của 20 hộ dân bị ảnh hưởng, với trên 6 tấn cá chết; thiệt hại cũng được ghi nhận tại tổ dân phố Thanh Lương, phường Kim Trà với khoảng 20 lồng nuôi.

Chi cục Thủy sản thành phố Huế yêu cầu các địa phương và người nuôi khẩn trương thu gom, tiêu hủy cá chết đúng quy định, không vứt ra môi trường; đồng thời thực hiện các biện pháp kỹ thuật như san thưa lồng nuôi, tạo dòng chảy, tăng cường sục khí vào thời điểm rạng sáng để hạn chế tình trạng thiếu oxy. Người nuôi cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, môi trường nước và chủ động có phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại trong thời gian tới.

Thành Nhân
 Từ khóa:
huếquảng điềncá chếtsông bồ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuỗi sự kiện áo dài kể câu chuyện văn hóa Huế

Chiều tối 5/7, trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026, Hiệp hội May mặc thành phố Huế tổ chức không gian trưng bày, trải nghiệm "Câu chuyện Áo dài Huế", mang đến hàng trăm mẫu áo dài đặc sắc.

Chuỗi sự kiện áo dài kể câu chuyện văn hóa Huế
Một thập kỷ “gieo mầm” cho Jujitsu Huế

Mười năm trước, Kimura Brazilian Jiujitsu Huế là một câu lạc bộ (CLB) võ thuật hoạt động theo dạng phong trào với vài chục võ sinh, chủ yếu để tự vệ, rèn luyện sức khỏe. Ít ai nghĩ, CLB này đã hình thành nên lực lượng nòng cốt cho tuyển Jujitsu thành phố Huế rồi đoạt được nhiều thành tích ở các đấu trường châu lục, thế giới.

Một thập kỷ “gieo mầm” cho Jujitsu Huế
Huế thức giấc

Mùa hạ, Huế thức dậy sớm hơn với ánh mặt trời chảy tràn rực rỡ khắp nơi. Nhịp sống cũng trở nên sôi động hơn từ miền quê, vùng biển, đầm phá cho đến đô thị.

Huế thức giấc
Keng keng… tiếng kẻng

Ở những vùng đất thấp trũng ven phá Tam Giang, tiếng kẻng quen thuộc vẫn hiện diện trong ký ức của nhiều thế hệ, trở thành tín hiệu quan trọng trong những thời khắc gian nguy.

Keng keng… tiếng kẻng
80 năm giữ vững lá chắn an ninh

Chiều 4/7, Công an TP. Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

80 năm giữ vững lá chắn an ninh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top