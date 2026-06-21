Kỳ vọng từ chính sách tiền lương

Đối với những người đang công tác ở cơ sở, mỗi sự thay đổi trong chính sách tiền lương đều là sự động viên rất ý nghĩa, giúp cán bộ yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống. Ảnh: HT

Niềm tin được tiếp sức

Gần 30 năm gắn bó với bục giảng, chị Hồ Bạch Phượng, giáo viên Trường trung học cơ sở Thăng Long (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất vui và phấn khởi khi biết thông tin tăng lương cơ sở. Quyết định này cho thấy sự quan tâm thiết thực của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, viên chức, trong đó có những người làm nghề giáo. Việc điều chỉnh thu nhập vào thời điểm hiện nay có ý nghĩa lớn khi chi phí sinh hoạt ngày một tăng, áp lực nghề nghiệp ngày càng cao. Việc tăng lương lần này sẽ giúp gia đình tôi cải thiện phần nào chất lượng cuộc sống, giảm bớt áp lực chi tiêu hằng ngày. Vì vậy, việc bảo đảm đời sống cho đội ngũ nhà giáo sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học”.

Tương tự, chị Nguyễn Trang Thu, cán bộ Ủy ban nhân dân phường Ngọc Hà (Hà Nội), đang hưởng hệ số lương 3,66 cho rằng, mỗi lần điều chỉnh chính sách tiền lương đều mang ý nghĩa động viên lớn đối với những người làm việc ở cơ sở. Sau 15 năm công tác trong cơ quan hành chính nhà nước, chị cảm nhận rõ yêu cầu công việc ngày càng lớn. Khối lượng hồ sơ, nhiệm vụ phục vụ người dân tăng lên cùng với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. “Việc tăng lương cơ sở là rất cần thiết. Dù mức tăng 8% chưa hoàn toàn theo kịp áp lực công việc và chi phí sinh hoạt hiện nay, nhưng đây là sự khích lệ để cán bộ trẻ tiếp tục học hỏi, nâng cao chuyên môn và yên tâm gắn bó với công việc”, chị Thu chia sẻ.

Là người đang nuôi hai con nhỏ ăn học, chị Trang Thu cho rằng, chính sách tiền lương cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng gắn với hiệu quả công việc và đặc thù từng địa bàn. Đối với các phường nội đô đông dân cư, khối lượng công việc lớn, cần nghiên cứu cơ chế phụ cấp phù hợp hơn. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, chăm sóc sức khỏe, ưu đãi giáo dục cho con em cán bộ hay cơ chế đánh giá, bổ nhiệm minh bạch là những yếu tố quan trọng giúp đội ngũ cán bộ trẻ yên tâm cống hiến lâu dài.

Lộ trình đồng bộ nâng cao đời sống cán bộ

Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026, tương đương mức tăng 8%. Theo ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), cần nhìn nhận chính sách này trong tổng thể quá trình đổi mới chế độ tiền lương và phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Giang cho biết, ngay sau khi triển khai sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025, Bộ Nội vụ đã khẩn trương nghiên cứu các chính sách liên quan tiền lương, phụ cấp, đặc biệt đối với cán bộ, công chức cấp xã. Trên cơ sở tham mưu của Bộ Nội vụ, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025, tạo cơ sở chính trị quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống chính sách. Thực hiện kết luận này, ngày 10/1/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2026/NĐ-CP điều chỉnh phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BNV điều chỉnh phụ cấp khu vực. Đối với các xã được hợp nhất, mức phụ cấp được áp dụng theo mức cao nhất của các đơn vị trước khi sáp nhập nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức. Thông tư số 24/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ được ban hành để quy định phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm việc tại các địa bàn có điều kiện đặc thù.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, hiện có 31 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố với 1.585 xã được hưởng phụ cấp khu vực, chiếm khoảng 47,73% số xã trên cả nước. Có 20 tỉnh, thành phố với 158 xã được hưởng phụ cấp đặc biệt, tương đương khoảng 4,76%. “Việc thực hiện đồng bộ Nghị định số 07/2026/NĐ-CP, Thông tư số 23/2025/TT-BNV, Thông tư số 24/2025/TT-BNV và nay là Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo sự cải thiện rõ rệt đối với thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, nhất là đội ngũ công chức cấp xã”, ông Phạm Trường Giang nhấn mạnh.

Theo đại diện lãnh đạo Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, kết quả tổng kết việc thực hiện Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ cho thấy mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng trước đây mới đạt khoảng 56,32% mức lương tối thiểu bình quân của khu vực doanh nghiệp. Điều đó cho thấy việc điều chỉnh tăng lương là yêu cầu khách quan nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách giữa khu vực công và khu vực doanh nghiệp.

Một điểm đáng chú ý khác trong Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ là tiếp tục duy trì quỹ tiền thưởng hằng năm bằng 10% tổng quỹ tiền lương. Theo ông Giang, cơ chế này được thiết kế theo hướng tăng quyền chủ động cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xây dựng quy chế chi trả, tạo sự linh hoạt và phù hợp với đặc thù từng cơ quan.

Đánh giá về ý nghĩa của việc điều chỉnh lương cơ sở, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, đây là quyết định có ý nghĩa lớn trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia. Muốn xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả thì trước hết phải quan tâm đúng mức đến yếu tố con người. Chính sách tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực thu hút, giữ chân và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công.

Theo ông Đỗ Chí Nghĩa, việc tăng lương mới là một mắt xích trong tổng thể chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công. Cần tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo hướng tiền lương thật sự trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Việc trả lương phải gắn với vị trí việc làm, năng lực, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ, qua đó tạo động lực nâng cao chất lượng đội ngũ. Bên cạnh đó, nâng cao thu nhập phải gắn với cải cách bộ máy, tinh giản biên chế, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị công...

Việc nâng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng cùng với các chính sách phụ cấp, tiền thưởng và phúc lợi đang được hoàn thiện là bước tiến quan trọng góp phần nâng cao đời sống người hưởng lương từ ngân sách, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tiếp tục đóng góp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

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