Đưa hoạt động thi đua bám sát cơ sở

Người dân Hóa Châu thi đua lao động sản xuất giỏi

Từ phong trào sát dân, sát việc

Phong trào thi đua ở phường Hóa Châu được triển khai từ những việc làm cụ thể, gắn chặt với đời sống dân cư. Sau khi được thành lập trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương đối diện nhiều khó khăn, nhất là trong công tác điều hành. Chính trong hoàn cảnh đó, thi đua yêu nước đã trở thành “trục kết nối” quan trọng, giúp hệ thống chính trị và Nhân dân cùng hành động.

Các phong trào thi đua được cụ thể hóa theo từng lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chỉ tiêu đã chuyển hóa thành kết quả cụ thể như: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 76%, hơn 1.800 lao động được giới thiệu việc làm. Trong lĩnh vực cải cách hành chính, từ đầu năm 2026 đến nay, Hóa Châu không để xảy ra hồ sơ trễ hạn. Kết quả này cho thấy thi đua không còn mang tính vận động đơn thuần mà đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho rằng, thi đua chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân trở thành chủ thể tham gia; phong trào phải cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện và mang lại lợi ích thiết thực thì mới tạo được sự lan tỏa bền vững.

Ở góc độ người dân, sự thay đổi được cảm nhận rõ trong đời sống hằng ngày. “Trước đây, nhiều phong trào còn mang tính vận động, nay thì khác. Mỗi việc làm đều gắn với lợi ích cụ thể, như môi trường sạch hơn, thủ tục nhanh hơn, đời sống cải thiện rõ”, bà Nguyễn Thị Linh, tổ dân phố Bao Vinh chia sẻ.

Tại xã A Lưới 1, địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, phong trào thi đua cho thấy sức lan tỏa rõ nét khi gắn với phát triển sinh kế và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm, địa phương đang tích cực vận động Nhân dân phát triển mô hình vườn đa tầng, đa tán gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp điều kiện tự nhiên, góp phần nâng cao thu nhập và sử dụng hiệu quả quỹ đất sản xuất. Đến nay, xã có 3 sản phẩm OCOP đạt 3 sao.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, ở vùng cao, phong trào thi đua phải gắn với mục tiêu giảm nghèo, phát triển sinh kế và giữ gìn bản sắc văn hóa. Khi người dân thấy rõ hiệu quả, phong trào sẽ lan tỏa tự nhiên và bền vững.

Đổi mới thi đua, tạo động lực từ cơ sở

Công tác thi đua, khen thưởng đang được triển khai theo hướng đổi mới, thực chất hơn. Nhiều địa phương đã chuyển từ cách làm dàn trải sang tập trung vào những nội dung cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, chú trọng khen thưởng kịp thời, khen thưởng đột xuất để động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đáng chú ý, khen thưởng ngày càng hướng mạnh về cơ sở, về người trực tiếp lao động, công tác, với tỷ lệ đạt hơn 70%. Qua đó, phản ánh sự chuyển biến rõ trong tư duy: Khen đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo động lực thực sự cho phong trào.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh cách thức tổ chức thi đua. Thẩm quyền và trách nhiệm được giao nhiều hơn cho cấp cơ sở, nhất là cấp xã, phường - nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của Nhân dân. Nhờ đó, việc phát hiện, biểu dương các điển hình trở nên kịp thời hơn, sát thực tiễn hơn, hạn chế tình trạng qua nhiều cấp trung gian mới được ghi nhận.

Theo đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, thi đua, khen thưởng không chỉ là công cụ động viên tinh thần mà phải trở thành một phương thức quản trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành. Công tác thi đua cần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng ngành, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Đồng thời, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và bảo đảm công khai, minh bạch trong khen thưởng.

Thi đua khi gắn với lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp không chỉ tạo khí thế mà còn thúc đẩy những chuyển biến cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thực tế cho thấy, ở đâu phong trào thi đua được tổ chức bài bản, gắn với nhiệm vụ cụ thể, khen thưởng kịp thời, minh bạch, ở đó hiệu quả phát triển rõ nét, niềm tin của Nhân dân được củng cố. Vì vậy, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện và dễ đánh giá; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến từ cơ sở sẽ là yếu tố quan trọng để tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố Huế.