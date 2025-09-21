  • Huế ngày nay Online
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

HNN.VN - Ngày 24/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025. Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng chủ trì.

Chủ tịch nước dự khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80Tinh gọn để hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả - Bài 2: Người ở - người về, đều vì sự phát triển của thành phốÔng Phạm Xuân Tám giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phú Bài, nhiệm kỳ 2025-2030Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030Tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới

Trao tặng công trình điện chiếu sáng cho người dân biên giới 

Năm 2025, Ban Chỉ huy BĐBP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của các cấp về công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng, ký kết giao ước thi đua, triển khai phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt: Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng, tổ thi đua khen thưởng đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, thi đua đột kích; thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Thi đua thực hiện tốt “Ba đột phá”; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2025, lực lượng BĐBP thành phố Huế được các cấp, các ngành khen thưởng 74 tập thể, 139 cá nhân; trong đó có 50 tập thể, 77 cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thành ủy, UBND thành phố tặng bằng khen.

Hội nghị đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục chỉ đạo tiến hành công tác thi đua khen thưởng chặt chẽ, đồng bộ, sát với thực tiễn của đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Quỳnh Anh
