Tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới

Giao thông kết nối - lợi thế lớn cho phát triển của Phú Bài

Lợi thế và thách thức

Phường Phú Bài được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Phú Bài (cũ) và các xã Thủy Phù, Phú Sơn, Dương Hòa của thị xã Hương Thủy trước đây, có diện tích tự nhiên hơn 344km2, với dân số gần 39 ngàn người.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài Lê Văn Cường thông tin, việc hợp nhất bốn đơn vị hành chính tạo điều kiện cho phường Phú Bài có không gian phát triển rộng với nhiều tiềm năng, lợi thế so sánh để khai thác. Trên địa bàn phường có Khu Công nghiệp Phú Bài là một trong những khu công nghiệp tiêu biểu của thành phố nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Khu công nghiệp đóng góp ngân sách hàng năm hơn 4.500 tỷ đồng, tương đương gần 40% tổng thu ngân sách thành phố.

Địa phương có lợi thế hạ tầng giao thông, đặc biệt là sân bay Quốc tế Phú Bài, Quốc lộ 1A, đường tránh Huế, cao tốc Cam Lộ - La Sơn để kết nối kinh tế; có hệ thống hồ, khe, suối tự nhiên ở khu vực Dương Hòa cũ là tiềm năng để phát triển du lịch… Đời sống Nhân dân từng bước cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Việc phân cấp, phân quyền tạo sự chủ động tự quyết, cán bộ, công chức, đảng viên nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân.

Bên cạnh vận hội mới cũng đặt ra nhiều thách với Phú Bài trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Đó là diện tích rộng, dân cư phân bố không đồng đều giữa đô thị - miền núi; việc quản lý, cung ứng dịch vụ công và an sinh xã hội phức tạp. Kết cấu hạ tầng trên địa bàn phường chưa đồng bộ, nhiều dự án, công trình trọng điểm còn chậm triển khai, ngân sách còn hạn hẹp, nguồn thu mới chưa vững chắc. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều, công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, môi trường còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Nguy cơ thiên tai, dịch bệnh, tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn…

Những khâu đột phá

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài Lê Văn Cường, tận dụng những tiềm năng, lợi thế, phường Phú Bài đặt ra bốn khâu đột phá trong phát triển KT-XH trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thứ nhất, đột phá trong quy hoạch và phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ gắn với trục động lực nam thành phố Huế - sân bay - khu công nghiệp. Theo đó, phường tập trung điều chỉnh và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết phù hợp định hướng phát triển của thành phố. Nhiệm vụ ưu tiên của phường là tạo đột phá trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Các dự án hạ tầng đô thị được triển khai đồng bộ, như: Giao thông trục ngang - dọc (kết nối khu công nghiệp - sân bay - Quốc lộ 1A - tuyến tránh), hạ tầng thương mại, công viên, chiếu sáng thông minh, cấp thoát nước; phát triển các cụm dân cư hiện đại, đô thị thông minh cấp phường, thúc đẩy chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị.

Thứ 2, tạo đột phá trong phát triển kinh tế đa trụ cột công nghiệp - dịch vụ - logistics - nông nghiệp. Trên cơ sở đó, khai thác tối đa lợi thế của Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài để hình thành các chuỗi dịch vụ hàng không, trung chuyển hàng hóa, logistics, công nghiệp phụ trợ. Thương mại dịch vụ quanh sân bay và khu công nghiệp sẽ được đầu tư phát triển mạnh, như trung tâm dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ logistics, vận tải, tài chính vi mô…

Ngành nông nghiệp phát triển theo hướng sạch, an toàn, đầu tư kinh tế vùng gò đồi chất lượng cao và kinh tế rừng bền vững. Trong đó, tập trung phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, trang trại gò đồi kết hợp du lịch trải nghiệm, sản phẩm OCOP gắn với bản địa. Phát triển kinh tế rừng đa chức năng, như bảo vệ rừng đầu nguồn, khai thác lâm sản bền vững, kết hợp du lịch rừng sinh thái, nghỉ dưỡng, giáo dục môi trường; tổ chức các vùng sản xuất tập trung, đặc sản bản địa (mật ong, măng, tinh dầu, dược liệu, rau sạch, gà đồi…) gắn truy xuất nguồn gốc và chuỗi giá trị.

Thứ 3, tạo đột phá trong xây dựng nền hành chính phục vụ, chính quyền đô thị chuyên nghiệp - số hóa - hiệu quả. Phú Bài triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị tinh gọn, phân định rõ trách nhiệm giữa Đảng - chính quyền - Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phường “vừa hồng, vừa chuyên”, có năng lực quản trị đô thị, biết ứng dụng chuyển đổi số và phục vụ Nhân dân; số hóa hồ sơ, dữ liệu quản lý đô thị, dân cư, doanh nghiệp, tích hợp cổng dịch vụ công và hệ thống điều hành thông minh cấp phường...

Đột phá cuối cùng là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa - con người - xã hội bền vững. Theo đó, Phú Bài tập trung phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công nhân, đặc biệt là lao động có chất lượng cao. Hệ thống trường học, y tế, công viên, thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư phù hợp với dân số đô thị tăng nhanh, ưu tiên vùng tái định cư bị ảnh hưởng bởi các dự án trong và ngoài ngân sách. Nếp sống đô thị văn minh được xây dựng trên cơ sở quản lý tốt trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, văn hóa công sở và nơi công cộng.