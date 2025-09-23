Tinh gọn để hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả - Bài 2: Người ở - người về, đều vì sự phát triển của thành phố

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu trao các quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ đến nhận nhiệm vụ tại các vị trí công tác mới

Lùi bước không có nghĩa dừng cống hiến

Theo số liệu từ Sở Nội vụ, từ đầu năm 2025 đến tháng 9/2025, toàn TP. Huế (bao gồm cả cấp xã) có khoảng 776 trường hợp thuộc diện dôi dư do sắp xếp tổ chức. Đến cuối tháng 8/2025, có 771 người đã chủ động làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ. Bình quân, mỗi trường hợp nghỉ hưu sớm nhận khoảng 1,3 tỷ đồng trợ cấp. Con số này không chỉ cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, mà còn phản ánh niềm tin và sự đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ.

Đáng chú ý, nhiều cán bộ lãnh đạo, trong đó có một số thuộc diện Thành ủy quản lý, đã tự nguyện nghỉ hưu sớm, coi đây là “cách đóng góp thiết thực” để thực hiện “cuộc cách mạng” tinh gọn bộ máy ở địa phương. Họ chia sẻ rằng, việc nghỉ sớm không phải để né tránh trách nhiệm, mà là tạo điều kiện cho lớp cán bộ trẻ phát triển, đồng thời khẳng định sự đồng thuận với chủ trương tinh giản.

Bà Phan Thị Thanh Phượng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Quảng Điền (cũ) quyết định nghỉ khi còn 75 tháng mới đến tuổi hưu, với quan điểm: “Người đi trước nhường bước… cũng là một cách đóng góp để thế hệ kế cận có cơ hội phát triển”. Ông Hoàng Minh Trí, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nội vụ nghỉ hưu sớm 5 năm, cho rằng: “Nếu ai cũng cố giữ vị trí thì tinh gọn bộ máy sẽ khó hiệu quả; nghỉ sớm không phải thiệt thòi, mà là đóng góp cho đổi mới”.

Nhiều cán bộ chấp nhận lùi một bước khi cơ quan sáp nhập, từ trưởng xuống phó, từ vị trí lãnh đạo sang vai trò hỗ trợ, với tinh thần “vì cái chung”. Khi hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy Huế, ông Hồ Xuân Trăng, nguyên Trưởng ban Dân tộc thành phố được điều chuyển làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ cũng nhận nhiệm vụ Phó Trưởng ban tại cơ quan mới.

Khi được hỏi ông có suy nghĩ gì khi được điều động sang Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, ông Hồ Xuân Trăng nói: “Sắp xếp lại bộ máy là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước với mục tiêu hướng đến bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tạo tiền đề đưa đất nước ngày càng phát triển. Bản thân tôi xác định ở bất cứ cương vị nào cũng sẽ làm hết trách nhiệm, hết khả năng vì sự phát triển chung”.

Điều đáng ghi nhận là sau khi nghỉ hưu trước tuổi, những cán bộ này vẫn có những đóng góp cho địa phương. Ông Võ Văn Vui, nguyên Bí thư Thị ủy Phong Điền thường xuyên tham gia sinh hoạt ở cơ sở, lắng nghe tâm tư của bà con và mạnh dạn đề xuất nhiều giải pháp xây dựng phường Phong Thái mới.

Ông Trần Đức Thành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Lộc (cũ) và ông Hoàng Hồng Sơn, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Lộc (cũ), cũng minh chứng rằng dừng bước không có nghĩa là dừng cống hiến. Trong quá trình xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ xã Phú Lộc lần thứ I, hai ông cũng tham gia tích cực, đóng góp nhiều giải pháp về huy động nguồn lực, phát huy đoàn kết nội bộ, tạo những đột phá cho 5 năm tới.

Xã Vinh Lộc trao giấy đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho người dân

Thay đổi để thích ứng

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ cho hay, trong công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, ông đã chứng kiến nhiều tấm gương đáng trân trọng. Một trong những trường hợp để lại ấn tượng sâu đậm là đồng chí Dương Phước Phú, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ, nay là Bí thư Đảng ủy phường Phong Thái.

Khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, ông Phú được điều động về cơ sở. Với một người từng làm phó giám đốc sở, đây là sự thay đổi rất lớn, từ môi trường hoạch định chính sách sang công tác trực tiếp tại địa phương. Trên cương vị mới, ông Phú nhanh chóng thích nghi, chủ động vận dụng kinh nghiệm tích lũy để áp dụng vào thực tiễn. Đặc biệt, dù nhận nhiệm vụ mới, ông Phú vẫn luôn quan tâm, đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ công việc chung của Sở Nội vụ.

“Điều khiến tôi thật sự cảm phục ở đồng chí Phú là tinh thần trách nhiệm, sự khiêm nhường và lòng tận tụy với Đảng, với Nhân dân. Ở bất kỳ vị trí nào, đồng chí cũng toàn tâm, toàn ý vì tập thể, vì công việc chung. Đây là tấm gương sáng, là nguồn động viên để chúng ta thêm tin tưởng, nỗ lực và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp chung”, ông Nguyễn Văn Mạnh đánh giá.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, trước đây, bà là chánh văn phòng quận ủy, nên khi đảm nhận nhiệm vụ quản lý chính quyền, bà nghiên cứu nhiều phương pháp lãnh đạo, điều hành mới. Phường chủ động kết nối Zalo và đường dây nóng để người dân dễ tra cứu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, phường bố trí cán bộ đúng chuyên môn, tập huấn kỹ năng giao tiếp trong công vụ…

Một cán bộ phường Thuận An chia sẻ, từ khi bộ máy mới đi vào vận hành, anh đã chủ động dành nhiều thời gian hơn cho công việc, kể cả buổi tối hay cuối tuần. Khối lượng công việc nhiều, lại phát sinh tình huống mới, nếu không kịp thời xử lý sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung. Anh coi đây là “thời điểm lịch sử” của bộ máy chính quyền, đòi hỏi sự nỗ lực gấp đôi. Thay vì ngại khó, anh xem đó là cơ hội để rèn luyện, nâng cao năng lực và thể hiện tinh thần trách nhiệm. Việc trực tiếp xuống cơ sở, lắng nghe người dân, tháo gỡ khó khăn giúp anh thấy rõ giá trị công việc và càng thêm gắn bó với sự phát triển của Huế.

Ông Hồ Đàm Giang, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 3 cho biết: Sau khi chính quyền tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ xã đã thay đổi rõ rệt. Đảng ủy đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn; đồng thời yêu cầu cán bộ không chỉ ngồi ở trụ sở mà phải thường xuyên xuống cơ sở, gần dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt. “Chúng tôi quán triệt tinh thần phải đổi mới, linh hoạt, sát dân hơn để bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho bà con”, ông Giang nhấn mạnh.

Tính cách con người Huế trong đổi thay

Một điểm đáng ghi nhận là suốt quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ, từ khi có chủ trương của Trung ương cho đến khi triển khai Nghị quyết 18, tại TP. Huế không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan. Điều này phản ánh cách làm bài bản, công tâm, có quy trình rõ ràng.

Theo ông Đặng Văn Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, quá trình căng thẳng, nhiều áp lực cũng là minh chứng cho quyết tâm cao độ của hệ thống chính trị thành phố. Từ những ngày làm việc xuyên đêm, văn bản “ra lò” hàng trăm cái mỗi ngày, đến sự hy sinh thầm lặng của cán bộ cấp sở về cơ sở; từ những lúng túng ban đầu trong xây dựng tiêu chí đến khi có phương án tối ưu… tất cả đã tạo nền tảng để Huế từng bước tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, minh bạch và hiệu quả.

Tại một số hội nghị Thành ủy gần đây, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nhiều lần nhấn mạnh: Tinh thần tiên phong, gương mẫu, sẵn sàng hy sinh vì đại cuộc chung của cán bộ, đảng viên đã được thể hiện rất rõ trong giai đoạn vừa qua. Nhiều cán bộ sẵn sàng xuống cấp để đảm bảo quá trình sắp xếp thuận lợi hơn. Đây là những tấm gương, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên vào quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa nhận xét: “Tính cách con người Huế thể hiện rõ trong cách tiếp cận và thực hiện yêu cầu về “cuộc cách mạng” tinh gọn bộ máy. Người Huế luôn suy nghĩ thận trọng, tiếp cận vấn đề đa diện, kiên định khi đã thông suốt. Chính sự thấu đáo này giúp quá trình thực hiện không phát sinh vấn đề nhạy cảm”.

Những ngày đầu vận hành bộ máy, các địa phương đối mặt với nhiều thách thức, nhất là tâm tư của cán bộ. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều cán bộ vốn xa lạ nay phải làm việc chung. Một tập thể mới, với năng lực và tâm tư khác nhau, không dễ để huy động tối đa sức mạnh. Vì vậy, việc xây dựng sự đoàn kết là yếu tố được ưu tiên.

Ông Trương Quang Trung, Bí thư Đảng ủy phường Hương An chia sẻ: “Tranh thủ cuối tuần, lãnh đạo phường tổ chức bữa cơm tối, vừa để cán bộ làm quen, vừa là dịp nắm bắt tâm tư, tình cảm, tháo gỡ khó khăn trong công việc. Những bữa cơm thân mật như một gia đình đã giúp các cán bộ gắn kết hơn, sẵn sàng chia sẻ chuyện khó nói, từ đó giải tỏa vướng mắc và yên tâm hơn trong công tác”.

(còn nữa)