Ông Phạm Xuân Tám giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phú Bài, nhiệm kỳ 2025-2030

Ra mắt Ủy viên UBMTTQVN phường Phú Bài khóa I

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Quang dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam phường Phú Bài khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng, gắn với lợi ích thiết thực của Nhân dân.

UBMTTQ phường huy động trên 152 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, trao 2.700 suất quà Tết, xây mới và sửa chữa 16 nhà đại đoàn kết với kinh phí gần 500 triệu đồng. Nhiều mô hình được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, như: “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Camera an ninh”, “Đổi rác lấy màu xanh”…

Các phong trào thi đua yêu nước do các đoàn thể phát động được hưởng ứng tích cực, tiêu biểu như: Hội Nông dân với phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; Hội Phụ nữ với cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; Đoàn Thanh niên với phong trào “Thanh niên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”… Từ đó, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân.

Nhiệm kỳ 2025-2030, UBMTTQ Việt Nam phường Phú Bài đặt ra chỉ tiêu: Hàng năm tổ chức ít nhất 3 chương trình giám sát và 3 cuộc phản biện xã hội; xây dựng, sửa chữa 3-5 nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn; phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo; 100% khu dân cư duy trì “Ngày Chủ nhật xanh”…

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Quang biểu dương những kết quả quan trọng mà UBMTTQ phường Phú Bài đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị UBMTTQ Việt Nam phường Phú Bài tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chú trọng chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội; phát huy tinh thần tự quản, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội đã hiệp thương cử 55 Ủy viên UBMTTQ Việt Nam phường Phú Bài khóa I và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế lần thứ XI. Ông Phạm Xuân Tám được hiệp thương giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phú Bài, nhiệm kỳ 2025-2030.