Chủ tịch nước dự khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80

Chủ tịch nước Lương Cường và thành viên đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp cấp cao Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tham dự Phiên họp có gần 150 Nguyên thủ, Người đứng đầu Chính phủ và đại diện cấp cao của nhiều quốc gia thành viên, cùng nhiều lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực. Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên họp.

Báo cáo về tình hình thế giới và hoạt động của Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Antonio Guterres nhận định, thế giới đang hướng tới một thế giới đa cực và cần có một hệ thống đa phương hiệu quả.

Tổng Thư ký nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, cộng đồng quốc tế cần có 5 lựa chọn đúng đắn. Thứ nhất: Hòa bình phải được dựa trên luật pháp quốc tế. Thứ hai: Bảo đảm quyền con người và nhân phẩm bằng việc thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người. Thứ ba: Thúc đẩy công lý khí hậu và hành động khí hậu, thông qua chuyển đổi năng lượng bền vững, công bằng và bảo đảm nguồn lực cho khí hậu xanh thông qua các cơ chế, chính sách tài chính. Thứ tư: Sử dụng, khai thác công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo phục vụ sự phát triển của thế giới, nhân loại. Thứ năm: Cần xây dựng một Liên hợp quốc bao trùm, minh bạch hơn và sẵn sàng cho thế kỷ 21, trong đó có thông qua Sáng kiến cải tổ Liên hợp quốc UN80, sửa đổi ngân sách năm 2026 để tăng cường trách nhiệm giải trình, cải thiện việc cung cấp và cắt giảm chi phí.

Lãnh đạo cấp cao các nước bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, cải tổ Liên hợp quốc để ứng phó những thách thức chưa từng có, tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực tài chính, đặc biệt là tài chính xanh, hợp tác và chia sẻ tiến bộ khoa học-công nghệ.