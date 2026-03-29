Nhiều ý kiến tâm huyết được đề đạt tại cuộc họp

Tham dự buổi gặp mặt có các vị trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, trưởng các ban, ngành, đoàn thể; cùng đại diện của 121 chi, đảng bộ, chi bộ trực thuộc và cán bộ cốt cán của 53 tổ dân phố trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã thông tin một số định hướng lớn liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý trật tự đô thị và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời phát huy vai trò nêu gương, gần dân, sát dân của cán bộ cơ sở.

Buổi gặp mặt cũng ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết từ cơ sở. Các đại biểu đã tập trung trao đổi những vấn đề đang được người dân quan tâm như công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, quản lý quỹ đất, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, giải quyết việc làm và đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như chất lượng phục vụ Nhân dân.

Thời gian tới, phường Thuận Hóa tập trung hoàn thiện hạ tầng để phát triển kinh tế đêm

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn của đội ngũ cán bộ cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh, phường sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các giải pháp quản lý đô thị và giao thông theo hướng đồng bộ, rõ trách nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho địa phương.

Phường sẽ chú trọng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa bàn để phát triển dịch vụ, thương mại gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng toàn diện; các giải pháp bảo vệ môi trường được đẩy mạnh nhằm xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị đội ngũ cán bộ cốt cán cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.