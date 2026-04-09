  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 14/04/2026 17:10

Phường Thuận Hóa tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học

HNN.VN - Ngày 14/4, Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) phường Thuận Hóa tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số trường học trên địa bàn nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về bảo đảm ATTP trong bếp ăn tập thể. Hoạt động do bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường làm Trưởng đoàn, cùng sự tham gia của đại diện các ban, ngành liên quan.

Ban hành quy trình mới về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏeTập trung phát triển công nghệ chiến lược; phấn đấu phủ sóng 5G trên toàn quốcChú trọng hậu kiểm an toàn thực phẩm

Kiểm tra nguyên liệu chế biến - một trong những tiêu chí quan trọng nhằm đảm bảo vệ sinh ATTP tại các cơ sở trường học 

Theo đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học Quang Trung (83 Nguyễn Huệ) và Trường Mầm non Hoa Mai (46 Đống Đa). Nội dung kiểm tra tập trung vào các điều kiện đảm bảo vệ sinh trong khu vực bếp ăn, nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn cũng như hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác ATTP.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận các cơ sở trường học thực hiện tốt các quy định về vệ sinh ATTP. Trong đó, khu vực chế biến được bố trí hợp lý, đảm bảo sạch sẽ; nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chặt chẽ trước khi đưa vào chế biến. Quy trình sơ chế, nấu nướng và phân chia khẩu phần ăn được thực hiện theo nguyên tắc một chiều, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo.

Đoàn kiểm tra tại Trường Tiểu học Quang Trung 

Qua kiểm tra, Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đảm bảo ATTP. Cụ thể, các trường cần bổ sung đầy đủ hồ sơ khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên cấp dưỡng; hoàn thiện sổ sách theo dõi công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm; duy trì việc giữ sàn nhà khô ráo trong quá trình chế biến nhằm đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh. Đồng thời, một số dụng cụ chế biến cần được thay mới theo đúng quy định để đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng lâu dài.

Đại diện Đoàn kiểm tra nhấn mạnh, công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong trường học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là đối với học sinh lứa tuổi mầm non và tiểu học - nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi thực phẩm không an toàn. Vì vậy, các cơ sở giáo dục cần thường xuyên rà soát, củng cố quy trình kiểm soát thực phẩm từ khâu nhập nguyên liệu đến chế biến, phân phối; nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân viên bếp ăn.

Hoạt động kiểm tra đột xuất lần này không chỉ nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót mà còn góp phần nâng cao nhận thức của các nhà trường về vai trò của công tác đảm bảo ATTP. Qua đó, chủ động phòng ngừa nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Thời gian tới, phường Thuận Hóa tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt là tại các trường học và cơ sở giáo dục mầm non, nhằm đảm bảo các quy định về ATTP được thực hiện nghiêm túc, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thế hệ tương lai.

NGỌC KHÁNH
 Từ khóa:
thuận hoáan toànthực phẩm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỗi ngày, thế giới lãng phí lượng thực phẩm đủ cho 1 tỷ bữa ăn

Mỗi ngày, người dân trên toàn cầu vứt bỏ lượng thực phẩm đủ để chế biến 1 tỷ bữa ăn, trong khi lại để cho 9% số người lâm vào nạn đói, gây nguy hiểm cho khí hậu, hệ sinh thái và sức khỏe, đồng thời đe dọa khả năng họ tự nuôi sống bản thân trong tương lai.

Mỗi ngày, thế giới lãng phí lượng thực phẩm đủ cho 1 tỷ bữa ăn
Thúc đẩy hạ tầng trạm sạc xe điện tại chung cư

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 27/CĐ-TTg (ngày 31/3/2026), yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu đô thị, nhà chung cư. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực giao thông.

Thúc đẩy hạ tầng trạm sạc xe điện tại chung cư
Ban hành quy trình mới về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Nhằm tăng cường công tác thẩm định, nâng cao kiểm soát chất lượng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ngày 30/3, Bộ Y tế đã ban hành quy trình “Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe” theo Quyết định số 808/QĐ-BYT.

Ban hành quy trình mới về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Xây “lá chắn” an toàn cho đô thị Huế

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, thiên tai không còn đi theo quy luật quen thuộc. Vì vậy, chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành yêu cầu mang tính chiến lược đối với sự phát triển bền vững của thành phố Huế.

Xây “lá chắn” an toàn cho đô thị Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top