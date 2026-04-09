Phường Thuận Hóa tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học

Kiểm tra nguyên liệu chế biến - một trong những tiêu chí quan trọng nhằm đảm bảo vệ sinh ATTP tại các cơ sở trường học

Theo đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học Quang Trung (83 Nguyễn Huệ) và Trường Mầm non Hoa Mai (46 Đống Đa). Nội dung kiểm tra tập trung vào các điều kiện đảm bảo vệ sinh trong khu vực bếp ăn, nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn cũng như hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác ATTP.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận các cơ sở trường học thực hiện tốt các quy định về vệ sinh ATTP. Trong đó, khu vực chế biến được bố trí hợp lý, đảm bảo sạch sẽ; nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chặt chẽ trước khi đưa vào chế biến. Quy trình sơ chế, nấu nướng và phân chia khẩu phần ăn được thực hiện theo nguyên tắc một chiều, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo.

Đoàn kiểm tra tại Trường Tiểu học Quang Trung

Qua kiểm tra, Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đảm bảo ATTP. Cụ thể, các trường cần bổ sung đầy đủ hồ sơ khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên cấp dưỡng; hoàn thiện sổ sách theo dõi công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm; duy trì việc giữ sàn nhà khô ráo trong quá trình chế biến nhằm đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh. Đồng thời, một số dụng cụ chế biến cần được thay mới theo đúng quy định để đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng lâu dài.

Đại diện Đoàn kiểm tra nhấn mạnh, công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong trường học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là đối với học sinh lứa tuổi mầm non và tiểu học - nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi thực phẩm không an toàn. Vì vậy, các cơ sở giáo dục cần thường xuyên rà soát, củng cố quy trình kiểm soát thực phẩm từ khâu nhập nguyên liệu đến chế biến, phân phối; nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân viên bếp ăn.

Hoạt động kiểm tra đột xuất lần này không chỉ nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót mà còn góp phần nâng cao nhận thức của các nhà trường về vai trò của công tác đảm bảo ATTP. Qua đó, chủ động phòng ngừa nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Thời gian tới, phường Thuận Hóa tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt là tại các trường học và cơ sở giáo dục mầm non, nhằm đảm bảo các quy định về ATTP được thực hiện nghiêm túc, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thế hệ tương lai.