Thuận Hóa tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển năm 2026

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Thuận Hóa đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng dịch vụ, thương mại, du lịch; công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo; nhiều dự án chỉnh trang đô thị được triển khai. Trong 12 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết năm 2026, dự kiến đến cuối năm có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Một số kết quả nổi bật gồm thu ngân sách đạt 87,4% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,55%; công tác kết nạp đảng viên mới đạt 83,8% kế hoạch năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế cần khắc phục. Một số chỉ tiêu còn gặp khó khăn, nhất là xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giảm nghèo và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; một số dự án gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị và tổ dân phố rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung nguồn lực thực hiện trong 3 tháng cuối năm theo phương châm “quyết liệt - đồng bộ - hiệu quả”, bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền.

Đối với những chỉ tiêu còn khó đạt như, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và giảm nghèo, cần phân tích cụ thể nguyên nhân, xác định trách nhiệm, đề ra giải pháp khả thi và thời hạn hoàn thành. Cùng với đó, phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Hội nghị thống nhất 12 chỉ tiêu chủ yếu phải thực hiện trong 3 tháng cuối năm, trong đó phấn đấu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng 11%, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tăng 11 - 12% so với năm 2025, thu ngân sách trên địa bàn tăng 15%. Phường Thuận Hóa cũng đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 không còn hộ nghèo trên địa bàn.