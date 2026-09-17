HĐND phường Thuận Hóa thông qua nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp chuyên đề

Khách du lịch mua sắm hàng lưu niệm trên địa bàn phường Thuận Hóa.

Tại kỳ họp, HĐND phường tập trung xem xét, quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026; đồng thời quyết định biên chế công chức năm 2026 trong các cơ quan hành chính Nhà nước của phường và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phường Thuận Hóa.

Theo đó, phường Thuận Hóa được quyết định 70 biên chế công chức trong các cơ quan hành chính và 1.038 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm lĩnh vực giáo dục, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và Trạm Y tế.

Đối với kế hoạch đầu tư công, HĐND phường tán thành và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 với tổng số vốn điều chỉnh 18.422 triệu đồng. Việc điều chỉnh giảm 6 danh mục dự án để bố trí vốn cho 14 dự án. Trong đó, nguồn bổ sung có mục tiêu theo Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND là 2.320 triệu đồng, bố trí cho 1 dự án; nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách phường hưởng theo tỷ lệ phần trăm là 16.102 triệu đồng, bố trí cho 13 dự án.

Dịp này, HĐND phường cũng xem xét các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường. Các đại biểu đã nghiên cứu tài liệu, tập trung thảo luận, góp phần bảo đảm các nghị quyết được ban hành sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành tại địa phương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND phường Lê Thị Thanh Bình đề nghị UBND phường khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm đúng quy định, công khai, hiệu quả và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Đối với kế hoạch đầu tư công, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, phấn đấu đạt từ trên 90% đến 100% kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để việc điều chuyển vốn ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với biên chế và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là khối giáo dục, cần bố trí, sử dụng đúng vị trí việc làm, đúng số lượng được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, phục vụ Nhân dân. Đồng thời, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND phường được đề nghị tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kịp thời phát hiện và hạn chế những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.