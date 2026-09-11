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Thuận Hóa bảo đảm an toàn thực phẩm, giảm áp lực hành chính trong trường học

HNN.VN - Sáng 17/9, UBND phường Thuận Hóa tổ chức buổi làm việc với các trường học trên địa bàn nhằm quán triệt các quy định, chỉ đạo về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong cơ sở giáo dục; đồng thời triển khai các yêu cầu về cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian trong năm học 2026 - 2027.

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú tiểu họcKiểm tra công tác phòng chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học

Chế biến thức ăn tại bếp ăn Trường Tiểu học Vĩnh Ninh 

Buổi làm việc do ông Trương Đình Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa chủ trì. Tham dự có lãnh đạo UBND phường, các phòng ban, Trạm Y tế cùng hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, tiểu học liên cấp.

Tại buổi làm việc, UBND phường Thuận Hóa quán triệt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm ATTP trong các cơ sở giáo dục, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường, đặc biệt tại những cơ sở có tổ chức bếp ăn bán trú. Các trường được yêu cầu tiếp tục rà soát và thực hiện nghiêm các quy định về ATTP; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu, thực phẩm; tuân thủ quy trình tiếp nhận, chế biến, bảo quản và lưu mẫu thức ăn. Điều kiện vệ sinh tại khu vực bếp ăn, nhà ăn và các khu vực liên quan cũng phải được bảo đảm thường xuyên.

Một nội dung quan trọng khác được triển khai tại buổi làm việc là thực hiện chủ trương cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian trong cơ sở giáo dục theo công văn chỉ đạo của cấp trên.

Theo đó, các trường cần rà soát việc tổ chức các cuộc thi, hội họp, chế độ hồ sơ, sổ sách và báo cáo; chỉ thực hiện những loại hồ sơ, biểu mẫu theo đúng quy định, tránh phát sinh các thủ tục không cần thiết. Qua đó, góp phần giảm áp lực hành chính cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, dành thêm thời gian cho công tác chuyên môn và hoạt động giáo dục học sinh.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trương Đình Hạnh đề nghị các trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát toàn bộ các nội dung thuộc phạm vi quản lý, nhất là công tác bảo đảm ATTP, an toàn trường học và sức khỏe học sinh. Đồng thời yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp chặt chẽ giữa các trường với Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế và các đơn vị liên quan. Các trường cần chủ động phản ánh khó khăn, vướng mắc để phường kịp thời phối hợp tháo gỡ, bảo đảm nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 được triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
thuận hoátăng cườngđảm bảoan toàn thực phẩm
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